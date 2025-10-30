Reuters: Germania analizează naționalizarea filialei Rosneft după sancțiunile impuse de SUA

Sancțiunile impuse de Statele Unite producătorului rus de petrol Rosneft au reaprins discuțiile din Germania privind naționalizarea afacerilor companiei de pe teritoriul său, inclusiv a unei rafinării de care Berlinul depinde pentru cea mai mare parte a combustibilului său, potrivit unor surse Reuters.

Situația evidențiază rețeaua complexă de legături dintre Germania și Rusia, care a furnizat energie puterii industriale a Europei timp de decenii, până la izbucnirea războiului din Ucraina.

Trezoreria SUA a anunțat miercuri că a emis o licență care exceptează filiala germană a Rosneft de la sancțiunile americane până în aprilie 2026.

Obținerea unei scutiri permanente rămâne opțiunea preferată a Berlinului, însă oficialii germani analizează, de asemenea, posibilitatea confiscării operațiunilor și vânzării acestora către un investitor străin, au spus cele două surse.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei a declarat că guvernul se află în contact „foarte intens” cu autoritățile americane, că licența acordată reprezintă „un prim pas” și că se poartă discuții pentru o aprobare suplimentară dincolo de aprilie anul viitor.

Filiala germană a Rosneft deține o participație majoritară în rafinăria de la Schwedt, care furnizează cea mai mare parte a combustibilului Berlinului – inclusiv pentru aeroport, benzinăriile din estul Germaniei și industria locală a produselor chimice.

Compania deține, de asemenea, participații în rafinăriile MiRo și Bayernoil.

Aceste active au fost plasate sub administrare fiduciară, oferind guvernului german controlul asupra lor în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, care a zguduit relațiile energetice de zeci de ani dintre Germania și Rusia.

Regimul de administrare este reînnoit la fiecare șase luni, dar ar putea fi contestat în instanță, deoarece, la fiecare prelungire, este analizată baza legală a unei măsuri care trebuia să fie temporară și de urgență.

Până acum, Berlinul a evitat confiscarea activelor locale ale Rosneft din cauza îngrijorărilor privind posibile despăgubiri către Moscova.

Valoarea activelor germane ale Rosneft, evaluată la cel puțin 3 mld. euro

Presa rusă a estimat valoarea activelor germane ale Rosneft la aproximativ 7 miliarde de dolari, deși una dintre surse a spus că valoarea reală ar putea fi mai mică de jumătate. Moscova a avertizat Europa împotriva oricărei confiscări a proprietăților sale, iar companiile germane cu fabrici și investiții în Rusia ar putea suporta consecințele unui răspuns al Kremlinului.

Rosneft a încercat să vândă afacerea încă din martie 2024, fără succes. Compania nu a răspuns solicitării Reuters pentru comentarii.

Michael Kellner, parlamentar din partea Partidului Verzilor în Bundestag și fost membru al guvernului de coaliție care a supravegheat activitățile Rosneft, a cerut guvernului să naționalizeze compania.

„Este de importanță sistemică pentru Germania”, a declarat Kellner pentru Reuters. „Guvernul trebuie să naționalizeze afacerile Rosneft din Germania pentru a avea certitudine în privința viitorului lor.”

Kellner a spus că și-ar fi dorit naționalizarea încă din perioada în care era în guvern și că Qatarul și Kazahstanul își exprimaseră interesul pentru achiziție în 2024. Nu este clar însă dacă aceste țări mai sunt interesate.

Germania obișnuia să cumpere petrol direct din Rusia. În prezent, filiala germană a Rosneft cumpără petrol din Kazahstan, însă Rusia controlează conducta prin care acesta este livrat.

