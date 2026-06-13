Reuters: Emiratele Arabe Unite ar urma să deblocheze miliarde de dolari pentru Iran

Emiratele Arabe Unite au convenit să deblocheze miliarde de dolari pentru Iran, într-o schimbare tactică după săptămâni de atacuri iraniene asupra bogatului stat arab din Golf, în timpul războiului SUA-Israel cu Republica Islamică, potrivit unor surse Reuters.

Informația privind această măsură, care nu a mai fost raportată anterior, coincide cu etapele finale ale unor negocieri mai ample între Teheran și Washington privind încheierea conflictului, discuții care, potrivit diplomaților, ar putea include eliberarea a zeci de miliarde de dolari din venituri petroliere iraniene blocate în bănci străine sub sancțiuni americane.

Două surse regionale au declarat pentru Reuters că Emiratele Arabe Unite au acceptat să elibereze un total de 10 miliarde de dolari, dintre care peste 3 miliarde au fost deja transferate.

Alte două surse cunoscătoare ale aranjamentului au estimat fondurile totale la 20 de miliarde de dolari, adăugând că măsura a fost convenită în schimbul opririi atacurilor iraniene asupra Emiratelor. Una dintre aceste surse a precizat, de asemenea, că o primă tranșă de 3 miliarde de dolari a fost deja pusă la dispoziție.

Un oficial din Emiratele Arabe Unite, întrebat despre transfer, a declarat că țara încearcă să reducă tensiunile și să favorizeze pacea.

„Politica externă a Emiratelor Arabe Unite este ghidată de promovarea detensionării și reducerea tensiunilor în regiune, precum și de avansarea unei păci și stabilități durabile”, a spus oficialul. „EAU susțin eforturile, inclusiv cele ale Statelor Unite, de a proteja populațiile din regiune de consecințele conflictului.”

Iranul nu a mai atacat direct EAU din 4 mai

Acordul indică o schimbare semnificativă față de relațiile deschis ostile dintre EAU și Iran din timpul războiului, când atacurile iraniene au golit hotelurile din Dubai, au determinat plecarea unor expatriați și au afectat reputația de siguranță a țării, esențială pentru statutul său de centru de afaceri.

Una dintre surse a spus că măsura oferă o modalitate de a contribui la rezolvarea conflictului dintre SUA și Iran fără ca nicio parte să își depășească liniile roșii: Iranul poate susține că a obținut compensații pentru daune de război, Washingtonul poate afirma că nu a plătit nimic, iar Abu Dhabi își asigură securitatea și statutul Dubaiului, prezentând în același timp inițiativa ca o investiție în refacerea încrederii regionale.

O altă sursă a declarat că, în schimbul eliberării fondurilor, Iranul ar urma să oprească atacurile cu rachete și drone asupra EAU, iar relațiile bilaterale ar fi reconstruite, inclusiv prin schimb de informații și cooperare economică.

Sursa a adăugat că Iranul a contactat cel puțin alte două state arabe din Golf pentru un aranjament similar.

Ultimul atac direct cunoscut al Iranului asupra EAU a avut loc pe 4 mai, când a fost vizat portul Fujairah din Golful Oman.

Prima sursă a spus că discuțiile au început în urmă cu câteva săptămâni, dar s-au accelerat când oficiali ai Corpului Gardienilor Revoluției din Iran au vizitat Abu Dhabi săptămâna trecută pentru a se întâlni cu șeicul Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al EAU și conducător adjunct al Abu Dhabi, și au fost găzduiți la reședința acestuia.

Vizita a fost urmată de o deplasare a oficialilor emiratezi la Teheran pentru a negocia detaliile mecanismului.

Active iraniene semnificative în Dubai

Acordul EAU–Iran se va desfășura într-un context financiar complex, posibil implicând Dubai, principalul centru comercial al EAU și una dintre cele mai importante legături economice ale Teheranului.

Băncile din Dubai au deținut mult timp depozite semnificative legate de Iran, multe dintre ele fiind acum blocate sub sancțiunile SUA care controlează sistemul global de clearing în dolari și expun orice bancă străină care lucrează cu entități iraniene sancționate riscului de a fi deconectată de la sistemul financiar american.

Pe 11 aprilie, o sursă iraniană de rang înalt a declarat că SUA au fost de acord să elibereze active iraniene înghețate în Qatar și alte bănci străine, deși un oficial american a negat rapid această afirmație.

Sursa, care a cerut anonimatul din cauza sensibilității subiectului, a spus că deblocarea activelor era „direct legată de asigurarea trecerii sigure prin Strâmtoarea Hormuz”, un element-cheie în negocierile pentru încheierea conflictului.

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