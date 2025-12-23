Reuters: China ar fi stocat peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozuri din apropierea frontierei cu Mongolia. Ce spune Pentagonul despre un posibil război cu Taiwanul în 2027

China ar fi stocat peste 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei silozuri construite recent și nu are nicio intenție de a purta negocieri privind controlul armamentului, potrivit unui raport preliminar al Pentagonului, scrie Reuters.

China își extinde și modernizează stocul de arme mai rapid decât orice altă putere nucleară, potrivit Bulletin of the Atomic Scientists, o organizație non-profit cu sediul în Chicago. Beijingul a descris rapoartele privind consolidarea militară ca fiind eforturi de „denigrare și defăimare a Chinei și de inducere în eroare deliberată a comunității internaționale”.

Pentagonul: Beijingul nu e interesat de reducerea focoaselor nucleare

Luna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea lucra la un plan de denuclearizare cu China și Rusia. Însă proiectul de raport al Pentagonului, consultat de Reuters, arată că Beijingul nu pare interesat.

„În continuare nu vedem niciun interes din partea Beijingului pentru astfel de măsuri sau pentru discuții mai cuprinzătoare privind controlul armamentului”, se arată în raport.

În special, raportul menționează că China ar fi amplasat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale DF-31 cu combustibil solid în silozuri situate în apropierea frontierei Chinei cu Mongolia – cele mai recente dintr-o serie de silozuri. Pentagonul a raportat anterior existența silozurilor, dar nu și numărul de rachete stocate.

Ambasada Chinei la Washington a transmis că Beijingul „a menținut o strategie nucleară defensivă, și-a păstrat forțele nucleare la nivelul minim necesar pentru securitatea națională și și-a respectat angajamentul de a suspenda testele nucleare”.

Raportul Pentagonului nu a identificat nicio țintă potențială a rachetelor nou amplasate, iar oficialii americani au menționat că raportul ar putea suferi modificări înainte de a fi trimis Congresului .

Documentul menționează că stocul de ogive nucleare al Chinei era încă la un nivel scăzut, de aproximativ 600, în 2024, ceea ce reflectă „o rată de producție mai lentă în comparație cu anii precedenți”. Însă că expansiunea nucleară a Chinei este în curs și că țara este pe cale să aibă peste 1.000 de ogive până în 2030.

Fostul președinte american Joe Biden și Trump, în timpul primului său mandat, au încercat să angajeze China și Rusia în negocieri privind înlocuirea noului START cu un tratat strategic trilateral de control al armelor nucleare.

Raportul apare cu mai puțin de două luni înainte de expirarea tratatului New START din 2010, ultimul acord de control al armelor nucleare între SUA și Rusia, care limitează părțile la desfășurarea a 1.550 de ogive nucleare strategice pe 700 de sisteme de lansare.

Mulți experți se tem că expirarea pactului ar putea alimenta o cursă a înarmării nucleare între cele trei părți.

Scenariu: Taiwanul, alipit prin forță până la finalul lui 2027

Raportul Pentagonului detaliază consolidarea militară a Beijingului și susține că „China se așteaptă să poată lupta și câștiga un război împotriva Taiwanului până la sfârșitul anului 2027”.

China, care consideră Taiwanul, guvernat democratic, ca fiind teritoriul său, nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru „reunificarea” cu insula.

Beijingul își perfecționa opțiunile militare pentru a cuceri Taiwanul prin „forță brută”, se arată în raport, adăugând că una dintre opțiuni ar putea include lovituri la 1.500-2.000 de mile marine de China. „La un volum suficient, aceste lovituri ar putea pune în pericol și perturba grav prezența SUA în sau în jurul unui conflict din regiunea Asia-Pacific”, se mai spune în document.

