Reuters: Armata SUA se pregătește pentru posibile operațiuni împotriva Iranului care ar putea dura săptămâni

Armata americană se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni prelungite, de săptămâni, împotriva Iranului, dacă președintele Donald Trump va ordona un atac, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters, într-un conflict care ar putea deveni mult mai serios decât cele precedente între cele două țări.

Diplomați americani și iranieni au avut discuții în Oman săptămâna trecută, într-un efort de a relansa negocierile privind programul nuclear al Teheranului, după ce Trump a concentrat forțe militare în regiune, stârnind temeri legate de o nouă acțiune militară.

Oficialii americani au declarat vineri că Pentagonul trimite un portavion suplimentar în Orientul Mijlociu, adăugând mii de militari împreună cu avioane de luptă, distrugătoare cu rachete ghidate și alte capacități de foc, capabile atât de atacuri, cât și de apărare.

„Uneori trebuie să existe frică. Este singurul lucru care poate rezolva cu adevărat situația”

Trump, vorbind vineri cu trupele americane la o bază din Carolina de Nord, a spus că a fost „dificil să se ajungă la un acord” cu Iranul. „Uneori trebuie să existe frică. Este singurul lucru care poate rezolva cu adevărat situația”, a spus Trump.

Întrebată despre pregătirile pentru o posibilă operațiune militară prelungită a SUA, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat: „Președintele Trump are toate opțiunile pe masă în privința Iranului.” „El ascultă o varietate de perspective asupra oricărei probleme, dar ia decizia finală bazându-se pe ceea ce este mai bine pentru țara noastră și pentru securitatea națională”, a spus Kelly.

Pentagonul a refuzat să comenteze.

Statele Unite au trimis anul trecut două portavioane în regiune, când au efectuat lovituri asupra siturilor nucleare iraniene.

Totuși, operațiunea „Midnight Hammer” din iunie a fost un atac punctual al SUA, cu bombardiere stealth care au zburat din Statele Unite pentru a lovi facilități nucleare iraniene. Iranul a realizat o lovitură de represalii foarte limitate asupra unei baze americane din Qatar.

Planificarea în desfășurare de această dată este mai complexă, susțin sursele. SUA se așteaptă ca Iranul să riposteze

Într-o campanie prelungită, armata americană ar putea lovi facilități de stat și de securitate ale Iranului, nu doar infrastructura nucleară, a spus unul dintre oficiali, refuzând să ofere detalii specifice.

Experții spun că riscurile pentru forțele americane ar fi mult mai mari într-o astfel de operațiune împotriva Iranului, care deține un arsenal impresionant de rachete. Loviturile iraniene de represalii cresc, de asemenea, riscul unui conflict regional.

Același oficial a spus că Statele Unite se așteaptă pe deplin ca Iranul să riposteze, ceea ce ar duce la lovituri și represalii reciproce pe o perioadă de timp.

Statele Unite dețin baze în întreaga regiune a Orientului Mijlociu

Gardienii Revoluționari ai Iranului au avertizat că, în cazul unor lovituri pe teritoriul iranian, ar putea riposta împotriva oricărei baze militare americane.

Statele Unite dețin baze în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, inclusiv în Iordania, Kuweit, Arabia Saudită, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Turcia.

Trump a amenințat în mod repetat că va bombarda Iranul din cauza programelor sale nucleare și de rachete balistice și a reprimării disidenței interne. Joi, el a avertizat că alternativa la o soluție diplomatică ar fi „foarte traumatică, foarte traumatică.”

Iranul a spus că este pregătit să discute restricții asupra programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus legarea acestei chestiuni de programul său de rachete.

