joi

22 ianuarie, 2026

Reuters: Acordul UE-Mercosur va intra în vigoare provizoriu din martie, spune un diplomat UE

De Iulian Soare

22 ianuarie, 2026

Acordul de liber schimb al UE cu țările sud-americane va intra în vigoare din luna martie, cu titlul de provizoriu, a declarat un diplomat european pentru Reuters, în ciuda deciziei Parlamentului European de a cere o verificare a acordului de liber schimb de către Curtea de Justiție Europeană.

Europarlamentarii au încercat să amâne controversatul Acord Mercosur cu Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, trimițându-l la CJUE, ceea ce ar fi amânat intrarea în vigoare cu doi ani.

„Acordul UE-Mercosur va fi aplicat provizoriu odată ce prima țară Mercosur îl va ratifica”, a declarat un diplomat UE pentru Reuters. „Probabil că va fi Paraguay și va intra în vigoare în martie”, a adăugat diplomatul.


UE a semnat sâmbătă cel mai mare tratat comercial al său cu membrii Mercosur, după 25 de ani de negocieri, iar amânarea a provocat consternare în rândul multor companii din Germania și al unuia dintre principalii săi susținători, cancelarul Friedrich Merz.

El le-a spus delegaților de la Forumul Economic Mondial din stațiunea alpină elvețiană Davos că regretă decizia Parlamentului European: „Dar fiți siguri: nu vom fi opriți. Acordul Mercosur este corect și echilibrat. Nu există alternativă la acesta dacă vrem să avem o creștere mai mare în Europa”, a spus el joi.

Susținătorii susțin că acordul este important pentru a compensa pierderile companiilor din cauza tarifelor americane și pentru a reduce dependența de China. Criticii, conduși de Franța, spun că acesta va crește importurile de carne de vită, zahăr și carne de pasăre ieftină și va concura neloial pe fermierii europeni.

Cititi si: Acordul UE-Mercosur pică primul test politic: Va fi trimis la CJUE. Procedura de ratificare în Parlamentul European se suspendă pentru 2 ani – Acordul poate fi aplicat, cu decizia Comisiei Europene

***


