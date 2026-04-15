Reuters: 67 de conturi ale Forțelor Aeriene Române, compromise de hackeri asociați cu Rusia. Problema e valabilă pentru mai multe state NATO

Hackeri asociați cu Rusia au spart peste 170 de conturi de e-mail aparținând procurorilor și anchetatorilor din Ucraina în ultimele câteva luni, potrivit unor date analizate de Reuters. Campania arată cum spionii Moscovei monitorizează oficialii ucraineni însărcinați cu combaterea corupției și a colaboratorilor ruși.

În cadrul acestei ample campanii de spionaj au fost compromise și cel puțin 67 de conturi de e-mail administrate de Forțele Aeriene Române, inclusiv mai multe aparținând bazelor aeriene NATO și cel puțin unui ofițer militar de rang înalt

Datele au fost expuse accidental pe internet de către hackeri și descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani în domeniul amenințărilor cibernetice. Ctrl-Alt-Intel a precizat că datele lăsate pe server – inclusiv jurnale ale operațiunilor de hacking reușite și mii de e-mailuri furate – arată că hackerii au compromis cel puțin 284 de căsuțe de e-mail între septembrie 2024 și martie 2026.

Majoritatea victimelor erau din Ucraina; altele provin din țări NATO vecine și din Balcani.

Operațiunea a fost descrisă pentru prima dată luna trecută într-o postare pe blog a Ctrl-Alt-Intel. Reuters a analizat datele de bază și publică pentru prima dată detalii despre atacuri, inclusiv identitățile a peste o duzină de agenții și oficiali europeni compromiși.

Ctrl-Alt-Intel a spus că această greșeală a oferit o oportunitate rară de a analiza modul de operare al unei campanii de spionaj rusești.

„Hackerii au făcut pur și simplu o greșeală operațională uriașă”, a declarat Ctrl-Alt-Intel. „Și-au lăsat ușa din față larg deschisă.”

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Moscova a negat în repetate rânduri că ar desfășura operațiuni de hacking împotriva altor țări.

Hackeri asociați Mosovei

Ctrl-Alt-Intel a atribuit campania de hacking grupului „Fancy Bear”, unul dintre numele atribuite unei cunoscute unități de hacking militare ruse. Doi cercetători care au analizat independent munca Ctrl-Alt-Intel – Matthieu Faou, de la compania de securitate cibernetică ESET, și Feike Hacquebord, de la TrendAI – au fost de acord că hackerii erau legați de Moscova. Totuși, Faou a spus că nu poate confirma implicarea Fancy Bear, iar Hacquebord a contestat această atribuție.

Hackerii au vizat probabil forțele de ordine ucrainene fie pentru a rămâne cu un pas înaintea anchetatorilor care încearcă să expună spionii Moscovei, fie pentru a colecta informații potențial compromițătoare despre oficiali de rang înalt de la Kiev, a declarat Keir Giles, expert asociat la think tank-ul Chatham House din Londra.

Datele arată că hackerii au spart conturi administrate de Parchetul Specializat în Domeniul Apărării, un organism creat în timpul războiului pentru a combate corupția și a demasca spioni în armata ucraineană. De asemenea, au vizat Agenția pentru Recuperarea și Administrarea Activelor (ARMA) din Ucraina, care gestionează bunurile confiscate de la infractori și colaboratori ruși, precum și Centrul de Formare al Procurorilor din Kiev.

Printre victime s-a numărat Yaroslava Maksymenko, care era la acel moment șefa ARMA. La Centrul de Formare al Procurorilor, datele arată că hackerii au compromis căsuțele de e-mail ale 44 de angajați, inclusiv pe cea a directorului adjunct, Oleg Duka.

Se presupune că rușii au furat date de la cel puțin un angajat de rang înalt al Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO), care a investigat unele dintre cele mai importante scandaluri de corupție din Ucraina, inclusiv unul care a dus la demisia negociatorului-șef pentru pace al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, în noiembrie.

Maksymenko, Duka, ARMA, SAPO și procurorii nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Echipa de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică din Ucraina a declarat că era la curent cu atacul și investigase deja unele dintre compromiterile identificate de Reuters.

Hackerii au spionat inamici ai Kremlinului, dar și prieteni

Atacul descoperit de Ctrl-Alt-Intel reprezintă „o mică parte din întregul ecosistem de spionaj aliniat Rusiei”, a declarat Faou.

Datele arată că hackerii au spart contul de e-mail al Spitalului Central din Pokrovsk, un nod feroviar asupra căruia Rusia încearcă să-și consolideze controlul, precum și un cont aparținând comitetului financiar al orașului.

Zeci de oficiali din țările NATO din apropiere au fost de asemenea vizați

În România, hackerii au compromis cel puțin 67 de conturi de e-mail administrate de Forțele Aeriene Române, inclusiv mai multe aparținând bazelor aeriene NATO și cel puțin unui ofițer militar de rang înalt. Ministerul Apărării din România nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Datele arată și că spionii au compromis 27 de conturi de e-mail ale Statului Major General al Apărării Naționale Elene, principalul organism militar al Greciei. Printre victime s-au numărat atașați militari greci din India și Bosnia, precum și adresa publică a Centrului de Sănătate Mintală al Forțelor Armate.

În Bulgaria, hackerii au spart cel puțin patru conturi aparținând unor oficiali locali din provincia Plovdiv, unde s-a susținut că interferența rusă a afectat serviciile de navigație prin satelit înaintea unei vizite a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anul trecut.

Datele arată și că spionii au vizat academicieni și oficiali militari din Serbia, un aliat tradițional al Rusiei. Ministerul Apărării din Serbia nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

„O relație presupus apropiată cu Moscova nu oferă nicio garanție împotriva spionajului rusesc”, a spus Giles.

