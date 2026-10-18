Reuniunile FMI și Băncii Mondiale s-au încheiat fără soluții pentru economiile în curs de dezvoltare: datoriile, inflația și AI sporesc incertitudinile

Reuniunile de săptămâna trecută ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale nu au oferit răspunsuri noi pentru țările în curs de dezvoltare la problemele generate de extinderea războiului din Orientul Mijlociu, continuarea războiului din Ucraina, creșterea plăților aferente datoriilor și posibilitatea formării unei bule speculative în domeniul inteligenței artificiale (AI), potrivit Reuters.

Nu este pentru prima dată când țările cu venituri mai mici sunt afectate de consecințele acțiunilor statelor mai bogate: costuri mai mari pentru serviciul datoriei, inflație mai ridicată și riscul de a rămâne și mai mult în urmă din punct de vedere economic, în contextul avântului inteligenței artificiale.

Ceea ce au primit a fost setul obișnuit de recomandări oferite de instituțiile financiare internaționale: reducerea deficitelor bugetare și accelerarea reformelor economice pentru a atrage mai multe investiții din sectorul privat.

Kristalina Georgieva, primul director al FMI provenit dintr-o țară în curs de dezvoltare — Bulgaria —, a declarat că, în realitate, economiile avansate sunt cele care înregistrează cele mai mari dezechilibre bugetare. Ea a remarcat că nivelurile datoriei țărilor în curs de dezvoltare au scăzut, de fapt, în ultimii ani, însă creșterea puternică a randamentelor obligațiunilor în alte părți ale lumii a dus la majorarea costurilor lor de împrumut.

Plățile medii aferente serviciului datoriei în aceste țări s-au mai mult decât dublat față de nivelul de acum un deceniu, ajungând la 14% din veniturile guvernamentale. Acest lucru reduce resursele disponibile pentru educație, sănătate și alte domenii esențiale, a spus ea.

Economiile avansate se confruntă cu propriile dificultăți

În cadrul unei dezbateri organizate sâmbătă, Georgieva a declarat că multe probleme rămân nerezolvate, în special cele legate de inteligența artificială.

„Ne aflăm într-un punct în care avem mult mai multe întrebări decât răspunsuri. Iar avertismentul meu pentru toată lumea este următorul: nu vă lăsați păcăliți de cei care pretind că au răspunsurile. Vă induc în eroare.”

Josh Lipsky, vicepreședinte pentru economie internațională la grupul de reflecție Atlantic Council, a declarat că reuniunile au ratat ocazia de a formula recomandări concrete sau de a identifica modalități de sprijin.

„Este greu să discuți despre lumea în curs de dezvoltare atunci când economiile avansate nu reușesc să-și pună ordine în propriile probleme și riscă să se confrunte cu o criză fiscală”, a spus el. „Iar toate acestea se adaugă situațiilor politice din multe dintre aceste țări, care fac ca ajutorul pentru dezvoltare să nu fie, în acest moment, o prioritate.”

Mauricio Cárdenas, fost ministru al finanțelor din Columbia și în prezent cercetător la Școala de Afaceri Publice și Relații Internaționale a Universității Columbia din New York, a declarat că mulți factori de decizie au rămas cu sentimentul profund că „s-ar putea întâmpla ceva cu adevărat grav”, fără să dispună însă de un plan concret pentru a naviga prin incertitudinile viitorului.

„FMI și Banca Mondială nu sunt deosebit de bine pregătite pentru această nouă etapă.”

„FMI și Banca Mondială nu sunt deosebit de bine pregătite pentru această nouă etapă. Înțeleg că se întâmplă ceva și aduc experți în inteligență artificială”, a spus el. „Dar, în cele din urmă, nu există recomandări specifice și concrete despre cum să te pregătești pentru ceva a cărui evoluție nu o înțelegi cu adevărat.”

Tensiunile geopolitice care au afectat ambele instituții după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, îngreunând acțiunile coordonate, au fost vizibile și la Bangkok. Aproape jumătate dintre delegații prezenți la o reuniune a comitetului director al FMI au părăsit sala în momentul în care ministrul rus de finanțe a luat cuvântul.

Atacurile rebelilor houthi asupra aeroportului din Riad au întârziat sosirea președintelui comitetului, ministrul saudit al finanțelor, Mohammed Al-Jadaan, care a fost nevoit să călătorească pe cale terestră până în Qatar pentru a prinde un zbor.

Însuși orașul Bangkok a reprezentat un exemplu clar al provocărilor cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare. Orașul și zonele din jur încă se resimțeau parțial de pe urma inundațiilor din septembrie, care au provocat pagube de aproape 200 de milioane de dolari sectorului industrial din Thailanda.

Creșterea inegalității ar putea mări costurile pe termen lung

Kate Pickett, profesoară la Universitatea din York, a îndemnat factorii de decizie să se concentreze asupra unei creșteri economice mai incluzive, în loc să oblige țările în curs de dezvoltare să adopte reforme structurale dure.

„Dacă inegalitatea crește și sărăcia se adâncește, costurile acestor țări vor crește pe termen lung”, a spus ea. „Nu este suficient să descrii o economie drept rezilientă. Ea este rezilientă doar pentru cei bogați și privilegiați.”

Ayhan Kose, economist-șef adjunct al Băncii Mondiale, a declarat că economia globală a făcut față șocului energetic major provocat de războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, mai bine decât se anticipase.

Cu toate acestea, deși a fost evitată o recesiune globală, perspectivele de creștere economică atât pentru economiile în curs de dezvoltare, cât și pentru cele avansate sunt mai slabe decât înainte.

Creșterea economică încetinise deja în jumătate dintre economiile avansate, în timp ce în țările în curs de dezvoltare, luate împreună, ritmul de creștere scăzuse semnificativ, de la 4,4% la aproximativ 3,6%.

„Oamenii sunt cu adevărat îngrijorați, deoarece reziliența de astăzi nu garantează reziliența de mâine”, a spus el. „Acum se întreabă care va fi următorul șoc, pentru că la fiecare șase luni, dacă nu chiar la fiecare trei luni, apare un nou șoc.”

Deși nu au fost anunțate inițiative concrete, Kose a declarat că Banca Mondială continuă să se concentreze asupra sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare pentru a se pregăti pentru progresele din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv prin mobilizarea unui volum mai mare de capital privat, care se situează în prezent la un nivel de trei ori mai mare decât cel din 2022.

Cu toate acestea, instituția trebuie să facă față și reducerilor semnificative ale ajutorului oficial pentru dezvoltare, precum și dificultăților persistente în atragerea investițiilor străine în țările în curs de dezvoltare. „Realitatea de pe teren este cea care este”, a spus el.

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