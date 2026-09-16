Reuniune militară secretă în Germania: șefii armatelor din SUA, Israel, Arabia Saudită și alte state arabe au discutat despre războiul cu Iranul – Ce ar urma să se întâmple în Orientul Mijlociu

Comandanți militari de rang înalt din SUA, Israel și mai multe țări arabe s-au întâlnit săptămâna trecută în Germania pentru a discuta despre războiul cu Iranul și despre tensiunile mai ample din regiune, scrie publicația americană Axios, citând doi oficiali israelieni.

Reuniunea privată, organizată de comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, nu a fost anunțată oficial de niciuna dintre țările participante.

Deși întâlniri similare au mai avut loc în trecut, aceasta a fost prima de acest fel de când SUA și Israelul au intrat în război cu Iranul, în urmă cu mai bine de șase luni. Conform Axios, reuniunea a oferit o ocazie rară pentru comandanți militari din Israel și din state arabe din Golf care nu au relații diplomatice cu Israelul să se întâlnească și să facă schimb de opinii despre război.

Cine a participat și ce asigurări a oferit comandantul CENTCOM

Pe lângă Brad Cooper, la reuniune au participat șefii de stat major ai armatelor din Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Qatar, Iordania și Egipt.

Cooper i-a asigurat pe participanți că armata americană nu își va retrage forțele din regiune, în pofida atacurilor iraniene asupra bazelor SUA.

El și-a informat, de asemenea, omologii cu privire la planul american de extindere a traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz.

Un oficial israelian a declarat că șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, generalul Eyal Zamir, i-a informat pe ceilalți participanți cu privire la operațiunile armatei israeliene pe diferite fronturi.

CENTCOM a confirmat reuniunea, precizând într-un comunicat că „a găzduit lideri militari de rang înalt din opt țări în cadrul unei conferințe programate în Germania. Liderii au discutat oportunități de consolidare a cooperării în domeniul securității în Orientul Mijlociu”.

Imaginea de ansamblu și ce urmează în Orientul Mijlociu

Cooperarea dintre Israel și alte state din regiune s-a intensificat după semnarea Acordurilor Abraham între Israel, Emiratele Arabe Unite și Bahrain, în septembrie 2020.

La scurt timp după aceea, Israelul a fost mutat din aria de responsabilitate a Comandamentului European al SUA în cea a CENTCOM.

Această schimbare i-a permis Israelului să coopereze militar cu state arabe sub umbrela CENTCOM și să devină parte a arhitecturii regionale de securitate, în special în domeniul apărării aeriene și antirachetă.

În timpul războiului, Israelul a cooperat cu Emiratele Arabe Unite și cu SUA atât în operațiuni defensive, cât și ofensive.

Israelul a desfășurat în Emiratele Arabe Unite sistemul de apărare antirachetă Iron Dome, împreună cu personal pentru operarea acestuia, și a oferit Emiratelor asistență în timp real în domeniul informațiilor, supravegherii și recunoașterii (ISR), potrivit oficialilor israelieni.

Schimbul de informații între Israel și alte state arabe din regiune s-a intensificat, de asemenea, pe durata războiului.

Reuniunea a avut loc în contextul în care rebelii Houthi și-au intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite, au avansat pe teren și au preluat controlul efectiv asupra Strâmtorii Bab al-Mandeb din Marea Roșie.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat că Israelul și Arabia Saudită, cu sprijinul CENTCOM, discută despre modul în care Israelul ar putea sprijini operațiunile militare saudite împotriva Houthi și ar putea furniza asistență în domeniul informațiilor, supravegherii și recunoașterii (ISR), după modelul sprijinului acordat Emiratelor Arabe Unite.

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