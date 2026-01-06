Reuniune crucială a „Coaliției celor care vor”, la Paris: SUA ar urma să susțină forţa multinaţională europeană din Ucraina, în cazul unui atac al Rusiei

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „angajamente obligatorii” de a susține Kievul „în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei”, se arată într-un proiect de declarație al „Coaliției celor care vor”, prezentat marți.

Potrivit AFP, forța multinațională europeană de menținere a păcii va beneficia inclusiv de un angajament american de sprijin.

Aproximativ 30 de lideri, între care și președintele Nicușor Dan, s-au reunit marți după-amiază la Palatul Élysée, alături de trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner.

Ei se pregăteau să anunțe că sunt gata să ofere Ucrainei „garanţii politice şi juridice obligatorii care vor fi activate atunci când va intra în vigoare un armistiţiu” cu Rusia, scrie AFP, preluată de news.ro.

„Partenerii din Coaliţie şi Statele Unite vor juca un rol vital, în strânsă coordonare, în furnizarea acestor garanţii de securitate”, se spune în proiect. Un armistiţiu ar fi „supervizat de americani, cu participarea membrilor Coaliţiei, potrivit acestui text, care poate încă suferi modificări marginale.

Aliaţii Ucrainei vor conveni că garanţiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de a sprijini Kievul în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, scrie şi Reuters.

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităţilor militare, sprijinul informaţional şi logistic, iniţiativele diplomatice, adoptarea de sancţiuni suplimentare”, se arată în proiectul de declaraţie.

The Guardian: „Va exista un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului”

Jurnaliștii de la The Guardian au publicat, marți seară, mai multe detalii despre proeictul de declarație.

„Va exista un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului. Acesta va fi sub comanda SUA, cu participare internațională”, scrie sursa citată.

Forța multinațională care va fi desfășurată după încetarea focului ar oferi „măsuri de asigurare în aer, pe mare și pe uscat” pentru Ucraina și ar asigura „regenerarea forțelor armate ale Ucrainei”, se adaugă în proiect. „Aceste elemente vor fi coordonate de Europa”, continuă textul.

Proiectul de text subliniază modul în care discuţiile privind garanţiile de securitate au avansat în ultimele săptămâni, chiar dacă Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta astfel de aranjamente.

Kievul a afirmat de mult timp că nu poate fi în siguranţă fără garanţii comparabile cu acordul de apărare reciprocă al NATO, pentru a descuraja Rusia să atace din nou. Moscova doreşte ca orice acord de pace să împiedice Ucraina să încheie alianţe militare.

