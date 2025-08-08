cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

8 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Reuniune a trilateralei România–Ucraina–R Moldova, la Cernăuți. Front comun împotriva dezinformării

Rss
De Iulian Soare

8 august, 2025

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, vineri, la cea de-a patra reuniune a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi Andrii Sîbiga (foto mijloc) și Mihai Popșoi (foto stânga). S-au alăturat, în format online, șeful diplomației poloneze, Radosław Sikorski, și omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, discuțiile concentrându-se pe amenințările comune din Marea Neagră și Marea Baltică, pentru a căror combatere este necesară o cooperare strânsă între cele cinci state.

Întâlnirea a evidențiat relevanța strategică a continuării și aprofundării coordonării trilaterale în contextul evoluțiilor recente de securitate. Formatul a permis realizarea unui schimb de opinii aplicat în domenii de interes comun pentru economiile și societățile celor trei state, în vederea consolidării conectivității transfrontaliere și avansării agendei de integrare europeană, se arată într-un comunicat al MAE.

Ministrul Oana Țoiu a evidențiat necesitatea asigurării unei păci juste și durabile în Ucraina, care va avea efecte în plan regional, inclusiv asupra Republicii Moldova, precum și la nivel sistemic. „În timp ce propaganda și dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze și să dezbine societățile și națiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare RO-MD-UA contribuim la asigurarea unei conectivități transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina și Republica Moldova și la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a spus șefa diplomație.


Pe de altă parte, Țoiu a a confirmat că noul pod peste Tisa va fi gata până la finalul acestui an și alături de omologii săi, a salutat testarea unui curse feroviare între Kiev, Chișinău și București. Prima cursă de probă are loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu plecare vineri seară de la Kiev și cu sosire la București în cursul zilei de sâmbătă. Trenul va fi cu două vagoane și nu va avea călători.

Front comun împotriva dezinformării

România, Republica Moldova și Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării, în contextul atacurilor masive venite din partea Rusiei.

„ O veste importantă este că am hotărât în această trilaterală să construim în continuare, pe colaborarea dintre noi, pentru combaterea dezinformării și construirea rezilienței în societățile noastre și a instituțiilor noastre. De altfel, anul acesta a început cu o provocare serioasă pentru guvernul pro-european de la Chișinău, care s-a văzut nevoit să gestioneze o criză energetică cu multiple consecințe, o veritabilă criză de securitate, o criză depășită cu succes, grație eforturilor în primul rând ale Guvernului Republicii Moldova”, a afirmat Oana Țoiu.

(Citește și: R. Moldova anunță că e pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE în septembrie, înaintea alegerilor parlamentare)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Negociator-șef pentru aderarea la UE: Rusia a cheltuit 100 de milioane de euro pentru a sabota alegerile din Republica Moldova

Președintele Dan, la Chișinău: „Proiectul cel mai important al Republicii Moldova este aderarea la UE, aveți sprijinul nostru. Amenințarea cea mai mare a prezentului – Federația Rusă”

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți