Reuniune a trilateralei România–Ucraina–R Moldova, la Cernăuți. Front comun împotriva dezinformării

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, vineri, la cea de-a patra reuniune a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi Andrii Sîbiga (foto mijloc) și Mihai Popșoi (foto stânga). S-au alăturat, în format online, șeful diplomației poloneze, Radosław Sikorski, și omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, discuțiile concentrându-se pe amenințările comune din Marea Neagră și Marea Baltică, pentru a căror combatere este necesară o cooperare strânsă între cele cinci state.

Întâlnirea a evidențiat relevanța strategică a continuării și aprofundării coordonării trilaterale în contextul evoluțiilor recente de securitate. Formatul a permis realizarea unui schimb de opinii aplicat în domenii de interes comun pentru economiile și societățile celor trei state, în vederea consolidării conectivității transfrontaliere și avansării agendei de integrare europeană, se arată într-un comunicat al MAE.

Ministrul Oana Țoiu a evidențiat necesitatea asigurării unei păci juste și durabile în Ucraina, care va avea efecte în plan regional, inclusiv asupra Republicii Moldova, precum și la nivel sistemic. „În timp ce propaganda și dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze și să dezbine societățile și națiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare RO-MD-UA contribuim la asigurarea unei conectivități transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina și Republica Moldova și la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a spus șefa diplomație.

Pe de altă parte, Țoiu a a confirmat că noul pod peste Tisa va fi gata până la finalul acestui an și alături de omologii săi, a salutat testarea unui curse feroviare între Kiev, Chișinău și București. Prima cursă de probă are loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu plecare vineri seară de la Kiev și cu sosire la București în cursul zilei de sâmbătă. Trenul va fi cu două vagoane și nu va avea călători.

Front comun împotriva dezinformării

România, Republica Moldova și Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării, în contextul atacurilor masive venite din partea Rusiei.

„ O veste importantă este că am hotărât în această trilaterală să construim în continuare, pe colaborarea dintre noi, pentru combaterea dezinformării și construirea rezilienței în societățile noastre și a instituțiilor noastre. De altfel, anul acesta a început cu o provocare serioasă pentru guvernul pro-european de la Chișinău, care s-a văzut nevoit să gestioneze o criză energetică cu multiple consecințe, o veritabilă criză de securitate, o criză depășită cu succes, grație eforturilor în primul rând ale Guvernului Republicii Moldova”, a afirmat Oana Țoiu.

***