Reuniune a „Coaliției celor care vor”. Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții SUA-Rusia-Ucraina. Emmanuel Macron, sceptic în privința unui acord de pace

Liderii „Coaliției celor care vor” s-au reunit în videoconferință, marți, la patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Daca președinta Comisiei Europene, președintele Consiliului European și cel finalandez și premierii Croației, Letoniei, Estoniei, Islandei Danemarcei și Suediei au intrat online de la Kiev, ceilalți oficiali, inclusiv președintele Nicușor Dan, au făcut-o din propriile țări.

În deschiderea reuniunii, președintele ucrainean Volodomir Zelenski le-a mulțumit pentru sprijin celor 36 de oficiali care au luat parte la discuții și a trecut rapid la chestiuni concrete:

„Rusia atacă civilii noștri, energia noastră. Am avut o iarnă teribilă. Și cred că doar ajutorul prietenilor noștri și reziliența poporului nostru ne-au dat posibilitatea să supraviețuim. De aceea vă cerem să ne ajutați să renovăm sistemul energetic. Sper că vom pune capăt acestui război, dar oricum trebuie să ne gândim la iarna viitoare și avem nevoie de măsuri rapide. Avem planuri. Le vom împărtăși cu voi, prietenii noștri, pentru că este foarte dificil să renovăm singuri, fără ajutor”.

Al doilea punct al mesajului a fost apărarea aeriană. „Suntem recunoscători pentru ultimul pachet de apărare aeriană și, deși nu pot dezvălui toate detaliile, jumătate din pachet a ajuns deja aici”, a spus Zelenski.

El a adăugat că are nevoie de susținerea liderilor europeni pentru noi sancțiuni suplimentare contra Rusiei și apoi s-a referit la negocierile de pace. „Avem nevoie de Europa în negocieri. Facem tot ce putem pentru a implica europenii cât mai mult posibil și contăm pe leadershipul vostru în tot acest proces de negociere. Vom avea un format trilateral, cred, în cursul acestei săptămâni sau în 10 zile”, a anunțat Zelenski.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a început discursul în cadrul reuniunii Coaliției afirmând că este „cel puțin foarte sceptic cu privire la faptul că vom obține o pace pe termen scurt” și a solicitat mai mult sprijin pentru Ucraina și o presiune sporită asupra Rusiei.

Macron a mai declarat că eforturile privind garanțiile de securitate „sunt în curs de finalizare” și a îndemnat ceilalți membri ai Coaliției să renunțe la rezervele pe care le mai au. „Este extrem de important să finalizăm tot ceea ce am convenit în termeni concreți, pentru a obține o pace credibilă, durabilă și robustă, dar și pentru că probabil va trebui să anticipăm și să accelerăm unele dintre pilonii cheie ai programului nostru”, a precizat președintele francez.

Cancelarul german Friedrich Merz a ținut să sublinieze, în mesajul său, că sprijinul țării sale pentru Ucraina rămâne „de neclintit”. „Deci trebuie să fim foarte clari că acest război se va termina doar când Putin va realiza că nu poate câștiga. Moscova nu este atât de puternică pe cât ar vrea să creadă lumea. Rusia nu câștigă”, a insistat Merz.

Președintele Dan: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”

„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”, a scris marți, pe Facebook, președintele Nicușor Dan.

„Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”, a adăugat șeful statului.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

***