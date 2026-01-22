RetuRO: Românii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje în 2025

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie–decembrie 2025.

În 2025, au fost returnate peste 5,2 miliarde de ambalaje SGR, iar rata de colectare a atins 83%. Acest rezultat reflectă implicarea tot mai mare a consumatorilor și nivelul ridicat de încredere în funcționarea sistemului. Peste 350 de milioane de ambalaje au fost colectate în luna decembrie, rata lunară de returnare fiind de aproximativ 72%.

Astfel, rezultatele aferente anului 2025 confirmă maturitatea operațională a sistemului și adoptarea sa pe scară largă.

Pe parcursul anului 2025, RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 387.000 de tone de materiale – PET, aluminiu și sticlă, consolidând fluxurile de colectare și reciclare la nivel național.

În cei doi ani de operare, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate peste 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi. Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu.

