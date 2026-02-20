UE vine cu propria poziție maximalistă în negocierile de pace: Retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria

Uniunea Europeană dorește retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria (Rep. Moldova) ca parte a unui posibil acord de pace privind Ucraina. Acest lucru este menționat într-un document de poziție distribuit statelor membre de către șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și consultat de Radio Liberty.

Bruxelles-ul solicită concesii „în oglindă” din partea Moscovei – dacă Ucraina își va reduce efectivele militare în cadrul acordului de pace mediat de SUA, Rusia trebuie să facă același lucru.

UE vine cu propria poziție maximalistă și cere restabilirea suveranității în întregul spațiu post-sovietic

Lista de cerințe include retragerea trupelor ruse din țările vecine, dar și a armelor nucleare rusești desfășurate pe teritoriul Belarusului. Aceste trupe și arme au servit timp de decenii drept instrument de destabilizare regională, scrie Radio Free Europe/Radio Liberty.

Uniunea Europeană mai solicită plata de despăgubiri și demilitarizarea teritoriilor ocupate din Ucraina, fără recunoașterea lor juridică de către Federația Rusă. Documentul prevede, de asemenea, eliminarea oricărei amnistii pentru crime de război și acordarea accesului investigatorilor internaționali la locurile unde au fost comise crimele.

În ceea ce privește reparațiile post-conflict, textul impune Rusiei responsabilitatea financiară totală pentru reconstrucția Ucrainei, compensarea companiilor europene prejudiciate și acoperirea daunelor ecologice provocate. Conform sursei citate, această abordare maximalistă este un răspuns direct la pretențiile absurde ale Kremlinului, semnalând că Europa nu va accepta un compromis care să lase infrastructura de agresiune a Rusiei intactă.

În plan intern, succesul acestui plan depinde de integrarea accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană, cu termenul limită stabilit pentru anul 2027. Deși procesul tehnic de aderare este complex, Comisia Europeană analizează soluții de integrare parțială sau „inversată”, care să permită Kievului accesul la beneficiile pieței unice înainte de finalizarea tuturor reformelor administrative.

Această mișcare politică este menită să ofere garanții de securitate economică Ucrainei, indiferent de presiunile exercitate de Moscova.

Ce spune Zelenski: Locul nostru în NATO trebuie discutat cu noi la masă

De notat, de asemenea, că președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a avut o reacție, joi, pe platforma X, la un așa-zis „document” ce vizează Ucraina și locul său în NATO, discutat între SUA și Rusia și o parte din țările europene.

„Știu că americanii, și poate unii europeni, discută cu Rusia un nou document, între NATO și Rusia. Atunci când au un astfel de document, pot discuta orice. Dar pentru mine este important ca eventualul nostru loc în NATO să fie discutat cu noi. Nu doar cu rușii – cu noi. Pentru că este vorba despre noi. Însă s-ar putea să o facă și fără noi. Poate există lucruri pe care nu le știm. În orice caz, vom reacționa la eventuale surprize, dacă vor apărea”, a transmis Zelenski.

I know that Americans, and maybe some Europeans, are discussing a new document with Russia, between NATO and Russia. When they have such a document, they can discuss everything. But for me, it's important that they discuss our potential place in NATO with us. Not just with the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026

