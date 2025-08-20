Rețele Electrice România lansează o licitație de 465 milioane lei pentru modernizarea și întreținerea rețelelor de distribuție din zona Dobrogea

Rețele Electrice România a lansat pe platforma electronică de achiziții publice SEAP o licitație publică cu o valoare maximă de până la 465 milioane lei (fără TVA), pentru execuția de lucrări de modernizare și întreținere în instalațiile de medie și joasă tensiune din zona operațională Dobrogea, respectiv în județele Constanța, Călărași, Ialomița și Tulcea.

„Prin aceste lucrări de investiții și mentenanță, continuăm modernizarea și digitalizarea rețelei electrice, pentru a crea o infrastructură energetică rezilientă și robustă, având în vedere provocările aduse atât de tranziția energetică, cât și de schimbările climatice”, a declarat Mihai Pește, Director General al Rețele Electrice România.

Licitația are ca scop achiziția de lucrări la instalațiile de medie și joasă tensiune din zona Dobrogea, atât din categoria de mentenanță, cât și de modernizare a rețelelor și consolidare a infrastructurii electrice. Lucrările de mentenanță urmăresc realizarea reviziilor tehnice și remedierea potențialelor probleme cât mai rapid posibil.

Pentru lucrările de execuție și modernizare, se vor realiza: extinderi de rețele în instalațiile Rețele Electrice România, execuția de linii aeriene și subterane de medie și joasă tensiune, branșamente și posturi de transformare aeriene, precum și lucrări pe barele de medie tensiune ale stațiilor de transformare.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări de modernizare a instalațiilor existente, securizare a grupurilor de măsură, îmbunătățirea nivelului de tensiune în rețelele existente, lucrări de întărire rețea.

Durata contractului este de 60 de luni, începând cu data semnării acordului cadru de către ambele părți.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 134.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice.

România numără 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.

***