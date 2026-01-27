Reţea de sabotori controlaţi de serviciile ruse – Anchetă comună în România, Cehia, Polonia şi Lituania

O anchetă comună a fost declanşată în România, Cehia, Polonia şi Lituania după ce un columbian a fost trimis în judecată în România pentru acte de diversiune și sabotaj, fiind condamnat anul trecut. Anchetatorii au stabilit că străinul stabilit în Rusia a recrutat şi alte persoane pentru a organiza acte de sabotaj pe teritoriile mai multor state.

Un alt columbian a fost condamnat în Praga, pentru că a incendiat mai multe autobuze aflate într-un garaj din capitala Cehiei, iar autorităţile din Lituania au trimis în judecată şase inculpaţi. Aceştia sunt acuzaţi de constituirea unui grup terorist organizat, finanţare a unor activităţi teroriste şi două tentative de atac terorist comise în luna septembrie 2024.

DIICOT a transmis, marţi, noi date în ancheta care l-a vizat pe columbianul de 34 de ani care a cules informaţii şi a făcut fotografii pentru a distruge obiective importante din România.

”Pe parcursul cercetărilor efectuate de către procurorii DIICOT – Structura Centrală a reieşit faptul că inculpatul (condamnat definitiv la data de 22.09.2025) a acţionat la instigarea unui suspect, cetăţean străin rezident în Federaţia Rusă, care a recrutat şi alte persoane ce au acţionat sau urmau să acţioneze şi pe teritoriile altor state”, a transmis DIICOT.

Echipă comună de anchetă, la propunerea României

La iniţiativa României, sub egida EUROJUST, în luna martie 2025, s-a constituit o echipă comună de anchetă împreună cu Cehia, Polonia şi Lituania.

”În urma cooperării internaţionale şi pe baza probatoriilor administrate, în luna iunie 2025 Tribunalul Municipal din Praga a condamnat la pedeapsa de opt ani de închisoare un inculpat, tot cetăţean columbian, care la data de 06.06.2024 a incendiat mai multe autobuze aflate într-un garaj din capitala Cehiei, iar în luna ianuarie 2026, autorităţile judiciare lituaniene au dispus trimiterea în judecată a 6 inculpaţi acuzaţi de constituirea unui grup terorist organizat, finanţare a unor activităţi teroriste şi două tentative de atac terorist comise în luna septembrie 2024”, arată DIICOT.

Potrivit instituţiei citate, ”activitatea echipei comune de anchetă a reliefat că toate aceste acte au fost săvârşite de inculpaţi ce au fost conectaţi la aceiaşi organizatori, au utilizat aceleaşi metode şi au acţionat pentru un obiectiv comun”.

Activităţile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală şi ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Rețea de sabotori dirijată prin interpuși, de serviciile ruse

În 4 decembrie 2024, DIICOT anunţa trimiterea în judecată a unui columbian de 34 de ani acuzat că, instigat de un rezident rus, a cules informaţii din România şi a făcut fotografii cu scopul de a distruge prin explozie sau incendiere obiective importante de pe teritoriul românesc, punând în pericol securitatea naţională.

El a făcut o recunoaştere a zonei din Ilfov unde se află un depozit de deşeuri reciclabile, două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale.

Totodată, poliţiştii arătau că bărbatul cunoştea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar pregătirea sa militară şi căutările făcute de el pe internet – de la substanţe şi ingrediente la modul de fabricare a unor dispozitive explozive/incendiare – confirmau sarcinile primite de la persoana de legatură.

În ianuarie 2025, SRI afirma că bărbatul era afiliat la o reţea extinsă de sabotori vizând ţări europene, controlată prin interpuşi de serviciile secrete ruse.

