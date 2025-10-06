Retailerii europeni cer Comisiei Europene reducerea de urgență a barierelor comerciale interne

EuroCommerce, organizația care reprezintă la nivel european sectorul de comerț retail și distribuție en-gros, solicită eliminarea urgentă a restricțiilor teritoriale de aprovizionare (Territorial Supply Constraints – TSC), una din barierele comerciale interne ale UE, despre care EuroCommerce arată că majorează prețurile și limitează comerțul intern.

Solicitarea EuroCommerce vine după ce în 29 septembrie, în cadrul Consiliului Competitivitate, miniștrii europeni ai economiei au discutat modalitățile de eliminare a restricțiilor teritoriale de aprovizionare, practici considerate nejustificate, care duc la creșterea prețurilor și la limitarea opțiunilor pentru consumatori în interiorul Uniunii Europene.

Într-un document neoficial (non-paper) semnat de Austria, Belgia, Cehia, Croația, Grecia, Luxemburg, Țările de Jos și Slovenia, statele membre cer Comisiei Europene să adopte măsuri legislative ferme pentru a elimina restricțiile teritoriale de aprovizionare.

„Mulțumim Austriei pentru readucerea pe agenda Consiliului a temei restricțiilor teritoriale de aprovizionare. Comisia ar trebui să țină cont de apelul statelor membre, care au cerut o soluție legislativă pentru a acoperi golurile din regulile actuale de concurență”, a declarat Christel Delberghe, director general EuroCommerce, citat într-un comunicat.

Restricțiile teritoriale de aprovizionare generează costuri în plus pentru consumatori de cel puțin 14 mld. euro

Restricțiile teritoriale de aprovizionare sunt considerate de Comisie una dintre cele „zece bariere majore” ale Pieței Unice.

Ele presupun practicile prin care marii producători fragmentează deliberat piața, impunând prețuri diferite între state și împiedicând comercializarea produselor în piețe pentru care nu sunt destinate oficial. Actualele reguli de concurență nu acoperă în totalitate aceste comportamente, ceea ce permite unor producători dominanți în anumite categorii de produse să mențină diferențele artificiale de preț și să restrângă opțiunile consumatorilor, arată EuroCommerce.

Potrivit unei estimări a Comisiei Europene din 2019, numai câteva categorii de produse afectate de TSC au generat costuri suplimentare de 14 miliarde de euro pentru consumatori, iar impactul total rămâne necunoscut.

„Avem nevoie urgentă de legislație pentru a opri aceste practici. Cei care fragmentează deliberat Piața Unică trebuie să înceteze să profite de lacunele legislative, prin care unii consumatori din UE plătesc mai mult decât alții”, a mai subliniat Delberghe.

EuroCommerce este principala organizație europeană care reprezintă sectorul de retail și en-gros, reunind asociații naționale din 27 de state și cinci milioane de companii, de la mari jucători internaționali până la mici afaceri locale.

