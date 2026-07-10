Restricțiile UE asupra componentelor chinezești riscă să oprească extinderea energiilor regenerabile în ECE. România, printre cele mai afectate piețe

O interdicție privind finanțarea UE pentru invertoare fabricate în China — o componentă esențială pentru energia curată — ar putea încetini sau chiar opri implementarea proiectelor solare și eoliene în țările europene mai sărace care depind de fonduri publice, au avertizat companii și investitori, potrivit Reuters.

Uniunea Europeană încearcă să devină mai autonomă în industriile strategice, însă în prezent rămâne puternic dependentă de lanțurile de aprovizionare chineze pentru tehnologii esențiale tranziției verzi a blocului comunitar.

Comisia Europeană a blocat în luna mai finanțarea UE pentru invertoare — o componentă-cheie în sistemele solare, eoliene și de stocare a energiei — provenite din așa-numitele „țări cu risc ridicat”, inclusiv China, invocând preocupări de securitate.

China furnizează aproximativ 70% din invertoarele utilizate în Europa.

Interdicția UE crește costurile proiectelor și blochează deciziile de finanțare

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, datată 7 iulie și consultată de Reuters, 36 de companii și investitori au avertizat că restricționarea invertoarelor chinezești ar perturba extinderea energiei solare și eoliene în țările din Europa Centrală și de Est.

Aceste state sunt deja în urmă față de țările mai bogate din Europa Occidentală în eforturile de a renunța la combustibilii fosili.

„Există riscul de a încetini — și, pe anumite piețe, de a opri — tranziția energetică în întreaga regiune”, au scris actorii din industrie.

România, Republica Cehă și Grecia se numără printre cele mai afectate piețe

Aceștia au avertizat că oferta de produse fabricate în Europa nu este încă suficientă pentru a înlocui componentele chinezești, ceea ce ar duce la creșterea costurilor și la întârzieri ale proiectelor, în timp ce lipsa de claritate privind modul de aplicare a interdicției de către UE „blochează deciziile de finanțare în întreaga regiune”.

Potrivit estimărilor firmei de consultanță Wood Mackenzie, în perioada 2026–2030, restricțiile UE vor determina aproximativ 14% din proiectele solare europene și 12% din implementările de stocare a energiei — care ar fi utilizat probabil invertoare chinezești — să caute furnizori alternativi. România, Republica Cehă și Grecia se numără printre cele mai afectate piețe.

În loc să limiteze oferta din China, companiile au cerut UE să impună reguli care să restricționeze accesul companiilor străine la invertoare după instalarea acestora în rețeaua europeană. Invertoarele pot fi, de regulă, accesate de la distanță de producător, de exemplu pentru actualizări software.

Unii oficiali europeni au declarat că o astfel de abordare este puțin probabil să ofere un nivel suficient de protecție împotriva unor posibile interferențe.

***