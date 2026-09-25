Restaurantul global: Elveția rămâne cel mai scump loc din lume pentru a lua masa în oraș – România și clasamentul mondial

Suma de 20 de dolari, care în SUA echivalează cu nota de plată a unei mese modeste pentru o persoană la un restaurant fără pretenții, ajunge pentru două astfel de cine în România, aproximativ trei în Japonia, nouă în India și 12 în Bangladesh.

În opt țări europene, în frunte cu Elveția, această sumă nu ar acoperi nici măcar o singură masă la un restaurant fără pretenții..

Cu un preț de 31,20 $, Elveția ocupă detașat primul loc, fiind cu aproape o treime mai scumpă decât Norvegia, situată pe locul al doilea cu 23,60 $.

Elveția are cele mai scumpe restaurante din lume

Cele 38 de țări omise din grafic, cu prețuri cuprinse între 12,88 și 6,33 dolari, se află în mare parte în Europa de Est (inclusiv Romania) și America Latină. Mediana globală este de 9,35 dolari și se situează între Turcia și Slovacia.

Mai multe economii bogate se încadrează, de asemenea, în acest interval de mijloc, inclusiv Singapore (11,82 dolari), Hong Kong (8,29 dolari) și Coreea de Sud (7,21 dolari). Același lucru este valabil și pentru toate statele din zona Golfului, de la Emiratele Arabe Unite (9,26 dolari) până la Arabia Saudită (6,65 dolari).

Europa domină clasamentul celor mai scumpe țări

Șaptesprezece dintre cele mai scumpe 20 de țări sunt europene; excepțiile sunt Statele Unite, Canada și Australia. După Elveția, țările nordice și cele din Benelux formează un grup compact: Norvegia (23,60 dolari), Danemarca (23,43 dolari), Belgia și Olanda (23,36 dolari) și Irlanda (23,35 dolari) se încadrează într-un interval de doar 25 de cenți.

România se află pe locul 37 cu 11,11$

Conversia valutară ajută la explicarea a două grupări vizibile. Opt țări cu un preț de 17,52 dolari – inclusiv Franța, Germania și Spania – și cinci cu 14,01 dolari – inclusiv Portugalia și Croația – sunt membre ale zonei euro și raportează prețuri locale rotunjite, de 15, respectiv 12 euro.

Totuși, situația în Europa este departe de a fi uniformă. Ungaria se situează la 12,88 dolari, iar Bulgaria la 11,94 dolari, în timp ce variația la nivelul continentului este de peste cinci ori mai mare între Elveția și Kosovo (5,84 dolari).

SUA ocupă locul al nouălea

SUA ocupă locul al nouălea, cu un preț de 20,00 dolari, fiind singura țară din afara Europei prezentă în top 10. Italia se situează imediat deasupra, cu 20,19 dolari. Austria ocupă locul 10, cu un preț de 18,68 dolari, fiind urmată de Canada, cu 18,11 dolari – o valoare cu aproximativ 10% mai mică decât cea din SUA.

Japonia – cea mai ieftină țară din G7

Japonia ocupă locul 69 din 98, cu un preț de 6,29 dolari, situându-se sub mediana globală și fiind mult mai ieftină decât oricare altă economie din G7. În cazul următoarelor țări ca preț – Franța și Germania – costul este de aproape trei ori mai mare.

Prețul scăzut nu indică un sector slăbuț al gastronomiei: Japonia ocupă locul al treilea la nivel mondial, cu 351 de restaurante distinse cu stele Michelin, fiind depășită doar de Franța și Italia.

De asemenea, prețurile din Japonia sunt mai mici decât cele din Singapore, Hong Kong și Coreea de Sud. Dintre vecinii săi cu venituri ridicate, doar Taiwanul este mai ieftin, cu un preț de 4,71 dolari. Poziția Japoniei reflectă suma pe care ar plăti-o un vizitator care deține dolari, nu valoarea pe care o reprezintă masa respectivă pentru o gospodărie care are salariile în yeni.

Cele mai ieftine restaurante se găsesc în Africa și Asia

Indonezia (1,70 dolari) și Bolivia (1,73 dolari) se situează imediat deasupra Bangladeshului, la coada clasamentului. Unsprezece dintre cele mai ieftine 20 de țări se află în Asia, iar cinci în Africa, unde Nigeria înregistrează cel mai mic preț, de 1,85 dolari.

Țările din Asia de Sud se regăsesc în zona inferioară a clasamentului: Nepal (1,96 dolari), India (2,09 dolari) și Pakistan (2,16 dolari). China figurează cu un preț de 2,98 dolari.

Șase dintre cele mai populate 10 țări ale lumii se numără printre cele mai ieftine 20 de state; așadar, unele dintre cele mai mici prețuri la restaurante din setul de date se regăsesc în țări care găzduiesc o parte semnificativă a populației globale.

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