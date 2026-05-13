Restanțele companiilor la bugetul de stat – 77 mld. lei, în T1

Datoriile restante ale firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale totalizau 77 miliarde lei, în primul trimestru al anului, comparativ cu 77,8 miliarde lei în trimestrul IV din 2025, conform datelor platformei de analiză financiară RisCo.

Numărul companiilor cu datorii restante a crescut la 47.012, de la 45.110 în trimestrul anterior.

57,2 mld. lei, datoriile la bugetul de stat

Conform datelor RisCo, cea mai mare parte a datoriilor provine din obligaţiile către bugetul de stat, care totalizează 57,2 miliarde lei în T1 2026. Datoriile contestate aferente acestui buget se ridică la 1,7 miliarde lei.

Datoriile la bugetul asigurărilor sociale au ajuns la 14,8 miliarde lei, în timp ce restanţele la bugetul de sănătate depăşesc 4,5 miliarde lei.

Datoriile restante la bugetul asigurărilor pentru şomaj se situează la 508 milioane lei.

București – 41% din totalul datoriilor

Distribuţia teritorială arată în continuare o concentrare puternică a datoriilor în Bucureşti. Capitala însumează 31,8 miliarde lei, echivalentul a peste 41% din totalul naţional, cu 18.616 firme restante în T1 2026. Următoarele poziţii sunt ocupate de judeţele: Ilfov – 5,9 miliarde lei; Constanţa – 3,6 miliarde lei; Timiş – 2,7 miliarde lei; Buzău şi Sibiu – fiecare cu peste 2 miliarde lei datorii.

La polul opus, judeţele Covasna, Vâlcea şi Sălaj înregistrează în continuare cele mai reduse niveluri ale datoriilor, sub 160 milioane lei.

Constructorii, principalii datornici

În ceea ce priveşte domeniile de activitate unde se consemnează datorii, analiza arată că lucrările de construcţii rămân principalul sector. Companiile din construcţii de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale au cumulat datorii de 5,26 miliarde lei în primul trimestru din 2026 şi reprezintă şi domeniul cu cel mai mare număr de firme restante, respectiv 6.039.

Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului a raportat datorii de peste 3 miliarde lei, urmat de comerţul cu ridicata specializat al altor produse, cu aproape 2,7 miliarde lei.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanţe sunt: industria chimică – 2,3 miliarde lei; activităţi de protecţie şi gardă – 2 miliarde lei; construcţia de drumuri şi căi ferate – 1,9 miliarde lei; transportul rutier de mărfuri – 1,7 miliarde lei.

