Republica R. Moldova – începe oficial campania unor alegeri cruciale: Partide, combinații, poziționări, sondaje

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început oficial vineri și se va încheia pe 26 septembrie. 13 partide, patru blocuri politice și patru candidați independenți își dispută cele 101 mandate.

Potrivit celui mai recent sondaje de opinie, patru formațiuni au șanse să intre în Parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS, partidul prezidențial condus de Igor Grosu) – creditat cu aproape 34% din intențiile de vot, Blocul Electoral Patriotic (al comuniștilor și socialiștilor) – 30,1%, Blocul „Alternativa” (al primarului Chișinăului, Ion Ceban) – 10,9% și Partidul Nostru (al lui Renato Usatîi)- 9,3%. AUR Moldova este cotat cu 0,1%.

Vor fi deschise circa 2274 de secții de votare, atât pe teritoriul țării, cât și peste hotare. Dintre acestea, 1 961 de secții vor fi organizate în circumscripțiile electorale din țară; 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului și 301 secții vor fi organizate pentru cetățenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara țării. În Registrul de Stat al Alegătorilor figurează în prezent aproximativ 3 298 443 de cetățeni cu drept de vot.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți, scrie presa de peste Prut.

Parlamentul Republicii Moldova are o structură unicamerală compusă din 101 deputați aleși pentru o perioadă de 4 ani.

Mesajul președintei Maia Sandu

Președinta Maia Sandu a avertizat, într-un mesaj transmis vineri, asupra asupra riscurilor la care este supus procesul democratic. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a declarat Maia Sandu.

„Din păcate, democrația noastră este atacată tot mai mult de forțe străine care, cu bani murdari, vor să ne cumpere voturile, care răspândesc minciuni și încearcă să ne sperie prin acțiuni de destabilizare. Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acționează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor și subminarea viitorului nostru”, a adăugat președinta Republicii Moldova. „Vă îndemn, dragi cetățeni, să vă ascultați conștiința, să fiți atenți la toate informațiile, scrisorile, apelurile și videourile false cu care vom fi intoxicați în următoarea perioadă, să fiți curajoși și să nu vă speriați de amenințările lor”, a mai spus Maia Sandu.

Posibil „caz Georgescu” pe TikTok, peste Prut

Expert Forum (EFOR) a identificat o rețea coordonată de 17 conturi TikTok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc, doar în ultima săptămână putând fi observate peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc.

Rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice. Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media.

Vasile Costiuc, este președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, pretins unionist radical şi partener al partidului AUR din România şi al liderului său, George Simion, împreună cu care a avut acţiuni politice comune. Costiuc a făcut campanie electorală pentru AUR în alegerile prezidențiale din România, inclusiv acțiuni mediatice legate de presupuse fraude la vot (fără dovezi), acțiuni care au fost preluate și amplificate de AUR.

Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe TikTok în ultimele săptămâni. Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități, atrage atenția Expert Forum.

