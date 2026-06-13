Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE/ Reacții

Toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, a anunțat vineri seară președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit Reuters.

Negocierile vor începe luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde Uniunea Europeană va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Costa a precizat că primul cluster de negocieri acoperă valorile și principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituții democratice puternice.

Zelenski: „Sprijin politic și moral semnificativ”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat decizia de deschidere a primului cluster de negocieri drept un „sprijin politic și moral semnificativ” pentru țară, mulțumind Europei pentru asistența acordată.

„Ucraina se apără și, făcând acest lucru, apără întreaga Europă – ideea că națiunile europene pot trăi unite, libere și în pace”, a scris Zelenski pe rețelele sociale. „Așa cum am spus, Ucraina face ceea ce este necesar, iar este important ca și UE să își respecte cuvântul.”

Nicușor Dan: „O zi de referință pentru istoria extinderii UE”

Președintele României, Nicușor Dan, a calificat deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina drept „o zi de referință în istoria extinderii” blocului comunitar. Șeful statului a subliniat faptul că România a sprijinit țările vecine încă de la debutul procesului și va continua să le fie alături.

„O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale. România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european. O Europă unită, care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate, este o Europă mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană”, a scris Nicușor Dan pe X.

Maia Sandu: „Ne-am făcut temele și continuăm reformele”

Înainte de anunțul oficial, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat vineri la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru Summitul UE-Moldova din 22 iunie.

Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continuă reformele necesare pentru a deveni stat membru al UE, în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit.

„O discuție fructuoasă cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Salut decizia de a deschide luni primul grup de negocieri de aderare. Moldova este pregătită să le deschidă pe toate — ne-am făcut temele și vom continua să punem în aplicare reformele. Aștept cu interes summitul UE-Moldova din 22 iunie”, a scris Maia Sandu pe X.

Oficialii au trecut în revistă și prioritățile de pe agenda Summitului UE-Moldova, un format regulat convenit de ambele părți, care reflectă angajamentul ferm față de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În total, drumul către aderare constă în șase grupuri tematice și 33 de capitole

Primul grup, cunoscut sub numele de „Fundamentele”, deoarece acoperă statul de drept, drepturile omului și sistemul judiciar, marchează începutul acestui proces complex.

Ucraina este dornică să deschidă toate grupurile în această vară pentru a arăta populației sale afectate de război că perspectiva aderării la UE este realizabilă, potrivit Euronews.

Acest obiectiv ambițios este împărtășit de Comisia Europeană și de mai multe state membre. Cipru, țara care deține președinția rotativă, își propune deschiderea unui grup suplimentar înainte de sfârșitul lunii.

„Cu cât deschidem mai repede celelalte grupuri, cu atât este mai bine”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE. „În ciuda circumstanțelor dificile în care se află Ucraina, este important ca progresul reformelor să fie menținut, deoarece, în final, aceasta este cea mai bună garanție pentru un proces de aderare lin și rapid.”

Cu toate acestea, deblocarea primului grup nu înseamnă că aderarea Ucrainei va fi accelerată pentru a compensa cei doi ani sub veto-ul Ungariei.

Statele membre doresc să păstreze integritatea și credibilitatea negocierilor, care ar trebui să fie „bazate pe merit”, și să evite idei experimentale precum „aderarea asociată”, propusă recent de cancelarul german.

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