Republica Moldova negociază contracte directe cu mari producători de gaze – are deja contractate volume din Neptun Deep

Republica Moldova negociază încheierea unor contracte bilaterale de gaze cu mari producători, inclusiv pentru perioade medii și lungi, iar autoritățile de la Chișinău au deja contractate volume de gaze care urmează să fie extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat premierul Vasile Tofan în Parlament, în cadrul ședinței în care a solicitat instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic, transmite MOLDPRES.

„Negociem și contracte bilaterale, inclusiv pe termen mediu și lung. Este posibil să avem contracte directe cu producători mari. Dacă vom obține aceste contracte, ele vor fi încheiate transparent”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a pus accent pe parteneriatul energetic cu România și a anunțat că Republica Moldova are deja un contract pentru gaze provenite din proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz.

„Avem deja un contract cu ROMGAZ și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, România produce în prezent între 8 și 9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar punerea în exploatare a proiectului Neptun Deep va permite dublarea capacității de producție, România urmând să devină cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

„Noi am contractat deja volume din acest platou ce va fi pus în funcțiune în trimestrul III al anului 2027”, a precizat premierul, adăugând că prețul de achiziție va fi raportat la nivelul pieței și va include un discount negociat.

Pentru anul gazier 2026–2027, Republica Moldova are deja contractate 370 de milioane de metri cubi de gaze, dintr-un necesar estimat la 390 de milioane de metri cubi, potrivit premierului. Tofan a afirmat că achizițiile au fost realizate transparent, sub supravegherea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În paralel, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în Parlament că Energocom are obligația de a constitui atât stocuri de securitate, cât și stocuri comerciale de gaze.

Până la 1 octombrie urmează să fie achiziționate aproximativ 6,3 milioane de metri cubi pentru completarea stocului de securitate. Pentru stocurile comerciale, Energocom mai are de achiziționat 72,7 milioane de metri cubi, dintre care peste 6 milioane de metri cubi au fost deja procurați.

Stocurile de gaze sunt constituite în depozite subterane din Ucraina și România, iar obligația de creare a acestora trebuie îndeplinită până la 1 noiembrie.

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