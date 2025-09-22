Republica Moldova – 250 de percheziții și peste 100 de persoane într-un dosar privind acțiuni de destabilizare coordonate din Rusia

Peste 250 de percheziţii sunt efectuate luni dimineața în Republica Moldova, într-un dosar ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare a țării, acțiuni coordonate din Federaţia Rusă și care au loc înaintea alegerilor parlamentare decisive ce vor avea loc în weekend, relatează newsmaker.md.

Sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localităţi. Percheziţiile se desfăşoară atât la persoanele vizate, cât şi în unele penitenciare.

Percheziţiile sunt efectuate de ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) din cadrul IGP, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaţilor din Brigada „Fulger” şi al angajaţilor Serviciului de Informaţii şi Securitate.

Potrivit IGP, aceştia au descins în această dimineaţă cu peste 250 de percheziţii, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localităţi din ţară.

„Acţiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, prin intermediul elementelor criminale. Percheziţiile au loc atât la figuranţii antrenaţi, cât şi în unele penitenciare”, au comunicat reprezentanţii Inspectoratului, adăugând că vor reveni cu detalii după finalizarea acţiunilor.

Ar fi vizate persoane care lucrează cu Ilan Șor și Igor Dodon

Percheziţiile au avut loc în Chişinău şi Orhei, dar şi în patru penitenciare din Republica Moldova. Potrivit surselor TVR Moldova, ar fi vizate aproximativ 100 de persoane care lucrează pentru Ilan Şor şi Igor Dodon.

Conform surselor TVR Moldova, ar fi vizate peroane care lucrează pentru Ilan Şor şi fostul premier Igor Dodon.

„În aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere” a precizat Igor Dodon.

Membrii reţelei recrutau alegători şi le promiteau bani, bunuri şi servicii pentru a-i determina să voteze anumite partide politice.

Activităţile erau coordonate pe platforma Telegram, iar banii folosiţi în acest scop erau introduşi ilegal în ţară, conform surselor TVR Moldova.

Prorusul Igor Dodon acuză că perchezițiile sunt p încercare de intimidare a opoziției

Fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, acuză că percheziţiile de luni dimineaţă sunt o încercare de intimidare înaintea alegerilor din weekend.

„Maia Sandu şi PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei ştiu că vor obţine un rezultat prost în ziua de 28 septembrie”, afirmă Dodon, într-o postare pe Facebook.

Dodon a precizat că au loc percheziţii la colegii săi din nordul Republicii Moldova. Potrivit lui Dodon, sunt vizaţi „conducătorii organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani”.

****