Republica Moldova cere ajutor energetic preventiv din România după atacurile rusești asupra Ucrainei

Republica Moldova a solicitat „preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, în urma atacurilor rusești de noaptea trecută asupra sistemului energetic al Ucrainei, informeazǎ operatorul de transport Moldelectrica.

„În urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în regiunea adiacentă Republicii Moldova a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt solicitate aproape de limită. Ca urmare a depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv, pentru următoarele câteva ore. Această măsură va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini”, a transmis compania sâmbătă.

România exportă energie către Republica Moldova, prin linia electrică aeriană (LEA) 400 kV Isaccea-Vulcănești.

Moldelectrica a îndemnat cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcini și eventuale deconectări.

Rusia a atacat masiv, cu rachete și drone, infrastructura energetică a Ucrainei în cursul nopții trecute. Atacurile au provocat întreruperi de curent și au forțat centralele electrice, inclusiv centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, să reducă producția de energie electrică.

„Noaptea trecută și în dimineața aceasta, inamicul a efectuat un nou atac masiv, cu rachete și drone, asupra obiectivelor sistemului energetic al Ucrainei. Țintele trupelor rusești au fost centrale de producție, precum și elemente de infrastructură pentru transportul și distribuția energiei electrice din mai multe regiuni. Din păcate, ca urmare a atacului, au fost avariate echipamente. Lucrările de restaurare vor începe imediat ce nivelul de securitate și siguranță o va permite”, a transmis operatorul sistemului energetic ucrainean, compania de stat Ukrenergo.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 653 de drone de atac de tip Shahed, 36 de rachete de croazieră și 17 rachete balistice asupra unor ținte din întreaga țară, forțele ucrainene reușind să doboare 585 de drone și 30 de rachete.

„Principalele ținte ale acestor atacuri sunt, din nou, infrastructura energetică”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe Telegram.

