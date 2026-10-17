Republica Moldova a înregistrat 63 de încălcări ale spațiului aerian de la începutul anului

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 63 de ori de la începutul anului 2026, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Numai în ultimele zile au fost raportate șase incidente, iar pe 10 octombrie, în localitatea Geamăna, din raionul Anenii Noi, au fost descoperite fragmentele unei drone care conținea explozibili. Din 2022 și până în prezent, peste 100 de drone au survolat neautorizat teritoriul țării, potrivit Radio Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, două încălcări ale spațiului aerian au fost semnalate pe 15 octombrie, în localitatea Purcari, din raionul Ștefan Vodă, și în satul Ivanovca, situat pe malul stâng al Nistrului. Alte patru incidente au fost înregistrate vineri, 16 octombrie, în localitatea Tudora și pe direcțiile Otaci–Hădărăuți, Căplani–Olănești și Purcari–Dnestrovsc.

Conform Centrului Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale, toate cele șase incidente recente au implicat survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor militare.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a condamnat aceste încălcări și a avertizat că, atât timp cât războiul din Ucraina continuă, există riscul producerii unor noi incidente care pot pune în pericol securitatea țării.

„Condamn cu fermitate această încălcare a spațiului nostru aerian. Din păcate, Federația Rusă continuă atacurile nejustificate asupra infrastructurii critice și civile, provocând distrugeri și pierderi de vieți omenești în rândul populației pașnice și punând în pericol securitatea Republicii Moldova.

Este responsabilitatea noastră să continuăm investițiile în modernizarea Armatei Naționale și să ne asigurăm că aceasta dispune de echipamentele necesare pentru detectarea și contracararea unor asemenea amenințări. Atât timp cât războiul continuă, aceste pericole vor persista”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Ministerul Apărării atrage atenția că încălcările spațiului aerian și prezența dronelor, rachetelor sau a fragmentelor acestora pe teritoriul țării reprezintă un pericol pentru populație.

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