Reprezentanții mediului de afaceri, după Consiliul Tripartit: Măsuri promovate de Concordia au fost incluse în pachetul de relansare, dar mai sunt necesare și altele

Confederația Patronală Concordia solicită introducerea unor măsuri suplimentare pentru ca programul de relansare economică al Guvernului să producă efecte reale. Printre acestea se numără: simplificarea administrativă prin platformă unică de raportare fiscală, dosarul electronic unic pentru companii, digitalizarea ANAF, inspecții administrative și fiscale coordonate, continuarea reformelor în administrația publică și accelerarea digitalizării prin instrumente digitale funcționale, inclusiv semnătura electronică și identitatea digitală, adaptate nevoilor companiilor și cetățenilor.

„Dacă Guvernul vrea relansare economică reală, trebuie să demonstreze și responsabilitate fiscală reală. Pachetul de relansare economică este foarte important pentru competitivitatea României, iar multe din propunerile noastre au fost preluate de către Guvern. Însă, pentru a avea încredere că vor fi puse în aplicare, trebuie adoptate cât mai rapid deciziile privind restructurarea administrației publice. Fără eliminarea risipei banului public și a birocrației excesive, aceste măsuri ar putea rămâne doar pe hârtie”, a declarat Dan Șucu (foto), președintele Concordia.

Reprezentanții Confederației Patronale Concordia au participat vineri la Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, întâlnire în cadrul căreia s-au discutat măsurile propuse pentru relansarea economică a României.

Evenimentul a confirmat că dialogul structurat dintre mediul de afaceri și Guvern poate genera inițiative concrete pentru economie, susține Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia.

„Succesul de astăzi confirmă importanța unui dialog social structurat și profesionist. Concordia a venit cu soluții concrete, fundamentate economic, care răspund nevoilor reale ale mediului de afaceri. Etapa următoare, de implementare efectivă a acestor măsuri, inclusiv prin continuarea reformelor structurale, este esențială. Simplificarea administrativă și reformele în administrația publică nu sunt opționale – sunt condițiile pentru ca relansarea economică și consolidarea fiscală să fie eficiente”, a declarat el

Concordia a prezentat și propunerile deja preluate în programul guvernamental.

Acestea includ stimularea cercetării, dezvoltării și inovării prin credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare, facilități pentru profitul reinvestit, amortizarea accelerată pentru echipamente productive, scheme de ajutoare de stat pentru investiții strategice, susținerea exporturilor și a internaționalizării, stimularea parteneriatelor public-private și lărgirea instrumentelor de investiții pentru investitori instituționali.

De asemenea, impozitul minim pe cifra de afaceri a fost redus la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026, primul pas către eliminarea completă a acestui impozit din 2027.

Pachetul complet de măsuri propus de Concordia în decembrie 2025 vizează șapte domenii strategice: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică. Implementarea completă ar putea debloca peste 10 miliarde de lei în investiții, crește gradul de conformare fiscală cu 1,4–2 miliarde euro anual și reduce costurile administrative pentru companii cu 30–40%.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, cu peste 450.000 de angajați în 4.200 de firme, fiind membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor și Business at OECD.

***