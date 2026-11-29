Un reportaj realizat de CBS News la Constanța aduce în atenția publicului american riscurile de securitate tot mai mari din Marea Neagră și modul în care acest front al războiului ruso-ucrainean, aflat în imediata vecinătate a României, amenință să atragă NATO și, implicit, Statele Unite în conflict.

Reportajul CBS News îl citează pe purtătorul de cuvânt militar al NATO, colonelul american Martin O’Donnell, care avertizează că numărul incidentelor implicând drone, mine marine și nave comerciale în Marea Neagră a crescut vertiginos în ultimul an. „În 2025, de exemplu, am înregistrat mai puțin de 50 de incidente în Marea Neagră. Numai în acest an vorbim despre 400–500 de incidente”, a declarat oficialul NATO pentru CBS News.

CBS explică și că Forțele Navale Române sunt în mod permanent în căutarea resturilor de drone apărute ca rezultat a unui război la care România nu participă. Comandorul Mihai Iordache, din cadrul Forțelor Navale Române, a explicat pentru postul american că apărarea acestor frontiere este fundamental diferită de apărarea frontierelor terestre.



„Nu avem un gard în Marea Neagră care să delimiteze unde este granița noastră și unde este granița celuilalt stat”, a spus acesta. Potrivit acestuia, Forțele Navale Române folosesc scafandri cu un grad ridicat de specializare și drone pentru a cerceta adâncurile mării în căutarea munițiilor neexplodate.

Purtătorul de cuvânt militar al NATO: „Marea Neagră e la fel de importantă ca Strâmtoarea Ormuz, din perspectiva comerțului mondial”

CBS News arată că frontul de la Marea Neagră este un front al războiului dintre Rusia și Ucraina pe care „cei mai mulți oameni îl văd rareori”.

„Acesta se întinde până la granițele NATO și, uneori, pătrunde în apele sale, amenințând să atragă Alianța și, implicit, Statele Unite în război”, arată CBS News.

Incidentele care implică drone, mine marine și nave comerciale s-au înmulțit vertiginos în Marea Neagră, a explicat pentru postul american purtătorul de cuvânt militar al NATO, colonelul Martin O’Donnell (foto).

„În 2025, de exemplu, am înregistrat mai puțin de 50 de incidente în Marea Neagră. Numai în acest an vorbim despre 400–500 de incidente”, a spus acesta.

CBS punctează că creșterea de aproximativ zece ori a numărului de incidente amenință una dintre principalele artere ale transportului mondial de cereale și combustibili și a făcut ca Marea Neagră să devină mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz, unul dintre punctele fierbinți ale războiului dintre SUA și Iran, unde armata americană a preluat de facto controlul asupra rutei navigabile și impune o blocadă navală totală asupra porturilor iraniene.

Potrivit Organizației Maritime Internaționale, 25 de marinari au fost uciși în strâmtoare în acest an, în timp ce cel puțin 40 au fost uciși în Marea Neagră în aceeași perioadă, potrivit datelor Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transporturi, citate de CBS.

„Aș spune că Marea Neagră este la fel de importantă și, în funcție de persoana cu care discuți, unii ar putea susține că este chiar mai importantă (…) din perspectiva comerțului mondial”, a mai declarat O’Donnell.

Potrivit acestuia, orice dezechilibru în fluxurile de combustibili și produse alimentare „poate avea implicații globale, care pot afecta America în aceeași măsură în care pot afecta oricare dintre țările de aici”, a mai spus purtătorul de cuvânt al NATO.

Comandor din cadrul Forțelor Navale Române: „Nu avem suficienți oameni și suficiente echipamente pentru a face față tuturor navelor comerciale și tuturor dronelor cu care ne confruntăm”

CBS punctează că trei dintre cele șase țări riverane Mării Negre sunt membre NATO – România, Bulgaria și Turcia. Însă, după cum explică comandorul Mihai Iordache (foto), din cadrul Forțelor Navale Române, apărarea acestor frontiere este fundamental diferită de apărarea frontierelor terestre.

„Nu avem un gard în Marea Neagră care să delimiteze unde este granița noastră și unde este granița celuilalt stat”, a spus el pentru postul american.

Iordache a mai explicat că Forțele Navale Române folosesc scafandri cu un grad ridicat de specializare și drone pentru a cerceta adâncurile mării în căutarea munițiilor neexplodate. El a avertizat însă că resursele Forțelor Navale Române sunt deja solicitate la maximum.

„Nu avem suficienți oameni, suficient personal și suficiente echipamente pentru a face față tuturor navelor comerciale și tuturor dronelor cu care ne confruntăm”, a declarat el pentru CBS News, în timpul unui reportaj realizat alături de militarii români de la Constanța.

„În urmă cu patru ani eram pregătiți să intervenim în cazul unei singure mine aflate în derivă, iar acum suntem pregătiți pentru zeci de drone aflate în derivă. (…) Așadar, presupun că vom fi pregătiți și în viitor. Cine știe ce ne rezervă viitorul? Situația s-ar putea încinge sau s-ar putea calma, cine știe. Să sperăm că va fi pace”, a mai afirmat comandorul Mihai Iordache.

Presiune și pe resursele NATO

CBS mai punctează că toate incidentele din Marea Neagră se întâmplă în contextul în care presiunea asupra NATO este în creștere, din mai multe direcții.

Dincolo de faptul că SUA urmăresc să-și reducă o parte din capabilitățile din Europa în eventualitatea unei invazii chineze asupra Taiwanului, înmulțirea incidentelor de securitate de-a lungul întregului flanc estic și extinderea sporadică a războiului Rusia-Ucraina în Marea Baltică sau Marea Mediterană pune o presiune suplimentară asupra resurselor Alianței.

În plus, săptămâna trecută, Polonia a acuzat Rusia de „provocare intenționată”, după ce trei rachete de croazieră rusești au căzut în sud-estul țării, la câteva zeci de kilometri distanță de un exercițiu militar al unor țări membre ale Coaliției de Voință. Totodată, drone rusești pătrund în mod repetat în spațiul aerian al Poloniei, României și al altor state membre NATO, în principal în apropierea Ucrainei.

CBS News mai notează că clauza de apărare colectivă prevăzută de Articolul 5 al tratatului fondator al NATO stipulează că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor celor 32 de state membre. Întrebat dacă Alianța se va apăra în caz de necesitate, purtătorul de cuvânt al NATO O’Donnell a declarat: „Aș spune că nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la voința și capacitatea NATO de a acționa”.

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