Ministerul Energiei: Centrala de la Cernavodă nu va fi repornită mai devreme de 10 septembrie – Nivelul apei nu permite încă funcționarea în siguranță

Centrala nucleară de la Cernavodă nu își va relua producția mai devreme de 10 septembrie, în condițiile în care, deși prognozele indică o creștere a debitului Dunării, nivelul apei în zona centralei nu este încă suficient de ridicat și stabil pentru funcționarea în siguranță a reactoarelor, a anunțat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.

„Prognozele privind debitul Dunării sunt în creștere, dar deocamdată nu s-a observat la Cernavodă un nivel crescut și sustenabil, pentru că nu-i suficient să crească pentru o zi”, a declarat Cristian Bușoi, la B1 TV. Acesta a precizat că procedurile de siguranță ale reactoarelor și ale pompelor care răcesc reactoarele sunt respectate cu sfințenie de specialiștii de la Cernavodă.

Potrivit acestuia, prima decizie privind repornirea cel puțin a unui reactor ar putea fi luată în jurul datei de 10 septembrie, cu condiția ca nivelul Dunării să permită funcționarea fără riscul unei noi opriri după numai câteva zile.

„Pentru a nu crea o așteptare nejustificată, pot spune doar că mai devreme de 10 septembrie, dacă vreți să dau așa, o prognoză, de cel puțin o săptămână, nu există condiții pentru a redeschide centrala de la Cernavodă. Trebuie însă ca până atunci să avem un nivel care, pe de o parte, să ne ducă la redeschiderea în siguranță, iar pe de altă parte nu e de folosul nimănui să se deschidă și apoi, după câteva zile, să se închidă din nou”, a spus Bușoi.

Obiectivul autorităților: ambele reactoare să funcționeze în această toamnă și la începutul iernii

Cristian Bușoi a precizat că autoritățile urmăresc ca ambele unități de la Cernavodă să revină în funcțiune în această toamnă și să producă energie inclusiv la începutul iernii.

„Este sigur că de anul viitor începe retehnologizarea Unității 1. Pentru o perioadă de peste doi ani, Unitatea 1 se va închide. Dar cel puțin în această toamnă și la începutul iernii ar trebui să funcționăm cu cele două reactoare și ele trebuie deschise cât mai curând posibil, dar să nu punem în pericol echipamentele”, a declarat secretarul de stat.

Producția centralei de la Cernavodă a fost oprită pe fondul scăderii severe a nivelului Dunării. În încercarea de a menține un debit suficient de apă către centrală, autoritățile au intervenit inclusiv prin dislocarea unei stânci și scufundarea controlată a patru barje, pentru direcționarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche și zona de captare a centralei.

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