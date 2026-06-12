Video / Răspunsul premierului desemnat, după ce PNL a decis că nu-l susține: „Aţi hotărât să mergeţi în opoziţie, foarte bine! Dar renunţaţi la demagogie”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, le-a transmis liberalilor, după decizia acestora de a nu vota guvernul său, un mesaj în care le cere să renunțe la demagogie.

El începe prin a spune că a înţeles mesajul PNL şi îl respectă, adăugând că PNL a hotărât să meargă în opoziţie și amintind că şi guvernul demis a fost votat de Parlament cu voturile PSD. „Nu avem nevoie de lecţii de la nimeni. Sunt decis să merg mai departe şi sunt chiar foarte optimist”, mai spune Tomac.

Prezentăm integral mesajul:



România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere. Respect decizia PNL de a merge în opoziție. Este dreptul lor politic. Dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum. Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora atunci când vorbim despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România. Astăzi, miza nu este cine dă lecții cui. Miza este dacă reușim să ieșim din blocaj și să oferim țării un guvern funcțional, stabilitate și o direcție clară. Rămân hotărât să merg înainte, cu dialog și deschidere față de toți cei care înțeleg că România trebuie pusă pe primul loc.



Mesajul este filmat ca un clip electoral.

PNL nu susţine învestirea Guvernului Tomac, a anunţat joi liderul partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, după şedinţa conducerii partidului.

El a precizat că parlamentarii liberali nu vor fi prezenţi la dezbateri sau vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota.

Liderul liberal a arătat că un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire şi că această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are, pentru situaţia în care am ajuns.

Deși Eugen Tomac se declară optimist în privința votului din Parlament, el nu poate obține cele 233 de voturi necesare decât dacă, alături de PSD îl vor vota minoritățile și un număr important de deputați și senatori AUR și de la alte grupări suveranist/extremiste.

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