Repatriot și Alianța: O delegație de lideri români merge la Washington pentru întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite

O delegație de lideri ai comunității de afaceri Repatriot pleacă azi la Washington, D.C., pentru a participa la Summitul și Gala Alianța 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate consolidării relației strategice dintre România și Statele Unite.

Misiunea are un obiectiv clar: fortificarea alianței transatlantice în fața celui mai agresiv val de război hibrid lansat de Rusia în regiune de la sfârșitul Războiului Rece.

Alianța este o organizație americană care ajută la întărirea țesăturii de încredere dintre România și SUA și din care fac parte foștii ambasadori americani din România.

O alianță pentru adevăr, libertate și prosperitate

Repatriot — partener strategic al Alianța — lucrează împreună de mai mult timp pentru conectarea mai puternică a României și Republicii Moldova cu Statele Unite. Pozițiile ferme ale Alianța privind manipularea informațională și interferențele ruse în alegeri au fost susținute fără rezerve de Repatriot.

Misiunile comune — Conferința Strategică pentru Republica Moldova, Misiunea Heritage, Summitul Repatriot, Vizita comună la Chișinău, implicarea în Romanian Performance Excellence Program — sunt dovada unei cooperări profunde pentru apărarea democrației și consolidarea rezilienței economice și strategice a regiunii.

Summitul și Gala Alianța: lideri ai lumii transatlantice reuniți la Washington

Evenimentul din 11–12 decembrie, găzduit la Willard InterContinental, va aborda teme esențiale pentru viitorul României și al regiunii Mării Negre precum: apărarea flancului estic în fața agresiunii ruse, contracararea dezinformării, independență energetică și dezvoltare în era AI, colaborare strategică SUA–România–Republica Moldova.

Printre vorbitori se află: Amb. (ret.) Adrian Zuckerman, Amb. (ret.) Mark Gittenstein, Amb. (ret.) Kathleen Kavalec, Amb. (ret.) Jim Rosapepe, Amb. Andrei Muraru, Ion Țiriac, Cătălin Predoiu, Marius Bostan, Gen. Catălin Mihalache, Pavel Popescu, Mihai Gâdea, Hon. Chris Stewart, Robert Wilkie, James Carafano, Radu Pițurlea, John Florescu, George Roth, Mark Beacom și alți lideri din domeniul securității și afacerilor.

Premii pentru apărarea valorilor occidentale

La Gala Alianța vor fi onorați: Marius Bostan, pentru contribuția la reconectarea românilor de pretutindeni și la apărarea adevărului și democrației, Ion Țiriac, pentru întreaga carieră, Cătălin Predoiu, pentru leadership strategic, Mihai Gâdea, pentru rolul în consolidarea rezilienței media într-o epocă a dezinformării, Mark Beacom pentru excelență în afaceri și diplomație economică.Cooperare strategică în tehnologie și excelență organizațională

Pe 11 decembrie, delegația Repatriot va participa la sesiunea specială dedicată programului Baldrige, alături de Steve Hoisington, Josh Racette (CEO Foundation for Malcolm Baldrige Award) și Robert Fangmeyer (Director Baldrige, NIST) și apoi la prânz de lucru la Oracle House, cu focus pe parteneriate tehnologice SUA–România,

Programul Baldrige — inițiat de Ronald Reagan — a mărit performanța a mii de organizații americane iar adaptarea sa în România reprezintă o importantă inițiativă strategică pentru modernizarea și creșterea competitivității României.

Marius Bostan, fondator Repatriot:

„Participarea noastră la Summitul Alianța este un angajament pentru o Românie puternică, liberă și competitivă. Este timpul să accelerăm cooperarea strategică cu Statele Unite, să construim organizații mai performante și să întărim lanțurile de încredere care ne apără de războiul hibrid.”

Repatriot este o comunitate globală de antreprenori români care promovează reconectarea diasporei cu România prin inițiative de business, educație și leadership civic. Misiunea Repatriot este de a întări încrederea între români, oriunde s-ar afla, și de a susține dezvoltarea unei Românii moderne, prospere și libere. Mai multe pe www.repatriot.ro.

