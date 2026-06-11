RePatriot recomandă includerea diasporei în strategiile locale, județene și regionale de dezvoltare și extinderea „Zilelor Diasporei” la nivel național

Comunitatea RePatriot recomandă autorităților locale, județene și regionale includerea diasporei ca resursă strategică în planurile de dezvoltare, precum și extinderea la nivel național a conceptului „Zilele Diasporei”.

Inițiativa vine în contextul marcării a 10 ani de la lansarea propunerii privind organizarea, în jurul datei de 15 august – Sfânta Maria, a unor evenimente dedicate românilor de pretutindeni în comunitățile din România.

Potrivit RePatriot, diaspora românească reprezintă o resursă semnificativă de dezvoltare economică, socială și culturală, care ar trebui integrată sistematic în strategiile publice, nu tratată exclusiv ca fenomen social sau migrațional. Organizația subliniază că milioane de români din străinătate dețin experiență profesională, capital financiar și rețele internaționale ce pot fi valorificate în beneficiul comunităților de origine.

„Nu este normal ca un sfert dintre cetățenii unei comunități să trăiască în afara granițelor și această realitate să fie aproape absentă din strategiile de dezvoltare”, a declarat Marius Bostan, care a pledat pentru recunoașterea lunii august drept „Luna Diasporei” la nivel național, perioadă în care pot fi reunite mai multe repere simbolice dedicate românilor din afara țării.

În ultimul deceniu, conceptul „Zilele Diasporei” a fost preluat de tot mai multe administrații locale, devenind o practică recurentă în numeroase comunități din țară. Exemple precum „Săptămâna Diasporei” din Iași sau „Luna Diasporei” din județul Suceava sunt prezentate ca modele de bune practici în consolidarea legăturii cu românii reveniți temporar sau definitiv acasă.

RePatriot susține că astfel de inițiative ar trebui extinse și coordonate la nivel național, într-o strategie coerentă care să includă diaspora în politicile publice de dezvoltare locală, investiții, educație și cultură.

De la lansare și până în prezent, comunitatea RePatriot a organizat evenimente internaționale în Europa, Statele Unite și Israel, reunind peste 19.000 de români din diaspora și facilitând consiliere pentru peste 5.500 de persoane interesate de investiții sau revenirea în România.

Organizația, parte a ecosistemului Romanian Business Leaders, continuă să promoveze diaspora ca partener strategic în dezvoltarea României și pregătește ediția 2026 a Summitului RePatriot, dedicată consolidării conexiunilor dintre românii de pretutindeni și comunitățile locale din țară.

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