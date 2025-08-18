RePatriot: Alături de Republica Moldova – Alianța pentru Adevăr și Libertate

În fața valului tot mai agresiv de dezinformare, război hibrid și infiltrare ideologică de inspirație rusă, este necesar un răspuns ferm, lucid și valoric din partea celor care cred în libertate, suveranitate, democrație și în alianța euro-atlantică, susține organizația RePatriot, care organizează luni, 18 august, evenimentul ”Alături de Republica Moldova: Alianța pentru Adevăr și Libertate.”

Evenimentul va fi transmis LIVE pe conturile Facebook și YouTube Repatriot și Alianța.

Programul:

16:00 – 16:30 Deschiderea oficială: Adrian Zuckerman – Alianța, Marius Bostan – RePatriot, Gen. Constantin Mihalache – Black Sea Strategies

16:30 – 17:30 Conflict între libertatea cuvântului și propaganda – Diferența între valori autentice și populism pro-rus, instrumentalizarea discursului conservator

Moderator: Cristina Cileacu Vorbitori: Georgette Mosbacher, Mark Gitenstein, Sever Voinescu, Corneliu Bjola Întrebări propuse pentru dezbatere: Cum putem apăra libertatea de exprimare fără a oferi spațiu nelimitat propagandei ostile, mai ales în contextul rețelelor sociale globale? Ce mecanisme pot ajuta cetățenii să facă diferența între valori autentice și discursul populist pro-rus mascat în retorică morală?

17:30 – 18:30 Republica Moldova: frontiera democrației – Situația geopolitică actuală, Atacuri hibride asupra guvernării pro-europene, Implicarea civică și diaspora

Moderator: Ana Maria Roman Vorbitori: Len Khodorkovski, Anneli Ute Gabanyi, Ion M Ionita, Angela Grămadă, Cosmin Popa Întrebări propuse pentru dezbatere: Care sunt cele mai periculoase tactici hibride pe care Rusia le folosește în prezent pentru a slăbi guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova? Cum poate diaspora moldovenească să devină un factor real de protecție democratică și de contracarare a dezinformării?

18:30 – 19:30 NATO, SUA și România – garanții ale libertății – Colaborarea strategică pe flancul estic, Rolul liderilor militari și diplomatici, Consolidarea rezilienței informaționale

Moderator: Sabin Orcan Vorbitori: James Stewart Gilmore, Alina Polyakova, Anatol Șalaru, Andrei Caramitru, Catălin Mihalache Întrebări propuse pentru dezbatere: Ce lecții strategice de pe flancul estic pot fi replicate pentru a întări reziliența democratică a Republicii Moldova? Cum poate fi consolidată cooperarea dintre NATO, SUA și România nu doar militar, ci și în domeniul rezilienței informaționale?

Vor mai avea intervenții: Teodor Baconschi, Nicu Știrbeț, Adrian Papahagi, Mihai Lehene și alții

19.30 – 20.00 Concluzii – Alianțe internaționale de idei, Implicarea în apărarea valorilor occidentale, Declarație comună a conferinței: Adrian Zuckerman, Marius Bostan

