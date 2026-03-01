MAE, despre problemele aducerii în țară a românilor aflați în Orientul Mijlociu – Operațiunile de repatriere sunt imposibile în acest moment

„În această etapă, nu se poate vorbi încă despre repatriere, ci doar despre scoaterea în siguranță din zonele afectate, a declarat duminică seara Andrei Țărnea (foto), purtătorul de cuvânt al MAE, referindu-se la românii aflați în statele din Orientul Mijlociu afectate de războiul împotriva Iranului.

„Până în acest moment nu există informații legate de cetățeni români răniți sau care să fi decedat din cauza acțiunilor militare,” a mai spus Adrian Țărnea.

„Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt ‘imposibile în această etapă’. […] În condițiile în care spațiile aeriene statelor din zona în care se desfășoară conflictul sunt închise, operațiunile de repatriere, fie cu zboruri comerciale, fie cu zboruri charter speciale, fie cu zboruri umanitare cu aeronave militare, sunt, în această etapă, imposibile,” a explicat oficialul.

„MAE este în contact permanent cu grupuri de români din Israel, Iran și alte țări afectate. […] Am primit peste 1.000 de solicitări de ajutor consular (cu excepția Emiratelor Arabe Unite). […] Am dublat numărul de persoane în centrala de urgență și call-center (peste 450 de apeluri în 24 de ore la centrală). […] Este extrem de important să-și înregistreze prezența la consulate pentru că atunci când zborurile sau operațiunile de repatriere (fie de România, fie de alte țări) să poată să primească informațiile la timp,” a mai spus Andrei Țărnea.

Planurile pentru evacuare

”Unele dintre aceste ţări şi nu voi intra fiecare caz în parte, au frontiere tereste care încă sunt deschise. Sau care sunt deschise în acest moment. Problema nu e doar să treci aceste frontiere. Vorbim despre o zonă practic de război, în care sunt lovituri aeriene active împotriva unor ţinte de toate categoriile. Am văzut inclusiv clădiri civile, porturi şi aşa mai departe afectate, nu numai obiective militare”, a declarat Andrei Ţărnea.

A fost activat mecanismul de cooperare consular european şi sunt avute în vedere şi scenarii terestre, dar şi maritime. ”În eventualitatea în care circumstanţele acestea continuă, sunt pregătite planuri adiţionale care în momentul acesta fac obiectul evaluării, inclusiv la nivelul discuţiilor politice pe care le menţionam mai înainte la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în Consiliul de Afaceri Externe, dar şi în formate specifice. A fost activat mecanismul de cooperare consular european tocmai pentru a răspunde unor asemenea eventualităţi de nevoi sporite de acţiune şi sunt avute în vedere şi scenarii terestre, şi scenarii maritime, multiple posibilităţi. Dar noi am vrea, până acestea să fie puse în acţiune, să fie epuizate instrumentele diplomatice pentru dezescaladare şi pentru o normalizare cel puţin suficientă a situaţiei regionale pentru a putea fi reluate zboruri, fie comerciale fie zboruri speciale chartere şi aşa mai departe”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al MAE.

Situația rămâne tensionată, prioritară este siguranța

„Situația în regiunea Orientului Mijlociu rămâne în continuare tensionată. Continuă lovituri aeriene cu drone și rachete în mai multe țări din regiune. […] Prioritatea numărul unu este siguranța cetățenilor români, inclusiv minori, familii cu persoane în vârstă, cei în tratament medical sau cu nevoi speciale.”

„O posibilă reîntoarcere în țară se poate face fie atunci când sunt reluate zborurile comerciale, fie dacă sunt organizate, la nivel național sau la nivel european, zboruri de repatriere. […] Până la rezolvarea acestor circumstanțe, până când zborurile (fie militare, fie civile) pot fi reluate, operațiunile de evacuare nu pot fi făcute decât în eventualitatea unor treceri de frontieră deschise către alte țări care au spații aeriene deschise.”

„În condițiile în care sunt lovituri aeriene, în care spațiul aerian este traversat de drone și de rachete balistice și de croazieră, situația este, în primul rând, una de conflict militar. În consecință, dincolo de oprirea spațiului aerian, informațiile pe care le-am transmis cetățenilor români de pe aceste spații au vizat trei paliere importante. Unu – să se înregistreze, să-și dea coordonatele, datele de contact, numerele de telefon și, când e posibil, locul în care se află colegilor din consulatele României din țările respective. În al doilea rând, să respecte instrucțiunile pe care le primesc de la autoritățile statelor respective în ceea ce privește siguranța locului în care se află, sau adăpostirea în locuri special amenajate, sau deplasarea, atunci când este cazul, să fie făcută cu mare prudență și, de preferință, să rămână în același loc, în locul în care se află atunci când acesta este în siguranță. Orice deplasare poate să reprezinte ea însăși un risc suplimentar”.

Estimări pe țări

MAE este în contact cu aproximativ 1.000 –1.066 de cetățeni români care au solicitat asistență consulară, excluzând Emiratele Arabe Unite, unde numărul e de ordinul sutelor și situația e mai stabilă.

Israel : Cel mai mare grup menționat – „Vorbim despre Israel, circa 624 de cetățeni români, din aceștia cam 30-30 și ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetățeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetățeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetățeni români în atenție, nu avem informații legate de minori. În Kuwait vorbim despre șase adulți și doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman vorbim de circa 90 de turiști români. În Iordania vorbim de 99 de cetățeni români. În Emiratele Arabe Unite, așa cum v-am spus, situația este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban au fost un număr de solicitări de informații, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetățean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment”, a precizat Andrei Țărnea.

