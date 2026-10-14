Reorganizarea Romarm într-un holding industrial integrat – Ministrul Economiei: „Până la sfârșitul anului trebuie luată o decizie, vom merge către CSAT”

O decizie de reorganizarea a companiei Romarm SA şi a celor 15 filiale ale sale într-un holding industrial integrat va fi luată până la sfârșitul anului, a anunțat miercuri ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

Modificările sunt necesare întrucât actuala funcționare a companiilor de stat din industria apărării este ineficientă, iar Romarm doar intermediază nişte contracte, iar filialele sale duc lipsă de comenzi. „Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu îşi face treaba foarte bine”, a spus ministrul interimar Darău.

„Legat de Romarm, să o spunem foarte franc, astăzi Romarm este un intermediar comercial. Are undeva la sub 20% participaţie în majoritatea filialelor, restul participaţiei este la minister şi ceea ce face Romarm este să intermedieze nişte contracte. Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu îşi face treaba foarte bine, ba chiar sunt filiale care se plâng că din cauza comisioanelor Romarm preţul lor final este necompetitiv”, a spus Irineu Darău.

Reorganizarea Romarm trebuie decisă în regim de urgență, în opinia ministrului

„Suntem convinşi că soluţia aici este să fie creat un holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, care să funcţioneze în sistem dualist, pentru că nu trebuie să fie politizat, adică să aibă un consiliu de supraveghere şi un directorat şi care să fie organizat pe clustere pe domenii. Aceasta înseamnă, să fie un cluster pe armament, să existe un cluster pe nave, de exemplu, să fie un cluster pe cercetare şi aşa mai departe. Vom avea în zilele următoare un white paper pe care îl publicăm cu opţiunile pe care le avem la dispoziţie, dar insistăm pe urgenţă”, a declarat ministrul, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Propunerea va fi transmisă CSAT

„Credem că, şi vom merge şi către CSAT, până la sfârşitul anului trebuie luată o decizie, astfel încât în următorii ani să se ajungă la acel holding industrial integrat, competitiv pe piaţa privată, pentru că altfel Romarm şi filialele nu vor putea supravieţui foarte mult timp. Nu voi insista din nou pe resursele minerale energetice, dar vom avea un white paper care să spună exact ce trebuie urmat”, a precizat ministrul.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a criticat de mai multe ori că este nevoie de eficientizarea Romarm, atrăgând atenţia asupra incapacității companiilor de stat de a livra tehnică și muniție la standarde moderne, la timp și în volume competitive, pierzând piață în favoarea altor producători.

El a dezvăluit, de asemenea, că situațiile financiare de la Romarm au necesitat refaceri și clarificări profunde din cauza neregulilor acumulate de-a lungul anilor și a condamnat actele de corupție identificate în interiorul companiei.

Filialele Romarm:

Arsenal Reșița – înființată în anul 1972 pentru a produce tunuri de calibru mare și mijlociu.

Carfil – Din 2005 a început producția de armament și muniție compatibilă cu cerințele NATO, iar din 2006, dezvoltă activitatea de prestări servicii de service și mentenanță pentru armament în zonele de menținere a păcii.

Electromecanica Ploiești – Producția fabricii este axată pe tehnică de rachete tip blindate, geniu și artilerie. Echipamentele realizate au în pricipal destinație militară, precum rachetele anti-tanc, rachetele aer-sol, rachete AA dirijate radio, și parțial civilă, gen rachetele antigrindină.

Fabrica de Pulberi Făgăraș este singurul producător de explozibili și propulsoare solide din România.

Fabrica de Arme Cugir SA

METROM SA este unic producator în România de tablă de cupru, bandă de cupru și bandă de alamă ca produse civile. Produsele militare fabricate din cupru sunt componente de muniție pentru armament, tip degetare pentru muniția mică de infanterie, discuri și rondele pentru muniția de artilerie.

Uzina Automecanică Moreni este singura fabrică din România care produce transportoare blindate.

Fabrica de Produse Speciale Pirochim Victoria.

Uzina Mecanică Plopeni fabrică muniție pe diferite calibre, de tip exploziv, trasor și perforant incediar trasor.

Tohan produce unele dintre cele mai căutate articole militare, precum: lovituri reactive de 122 mm (ogivele și focoasele asociate), muniție pentru artilerie (lovitura de atilerie 122 mm de diferite tipuri), lovituri cu bombe de iluminare și focoasele asociate, lovituri cu bombe fumigene și de mascare, grenade și elemente pirotehnice.

Uzina Mecanică Mija fabrică produse pentru uz militar, precum lovituri antitanc, lovituri explozive, grenade militare, dar și produse pentru menținerea ordinii publice, tip grenade acustice sau grenade fumigene.

Uzina Mecanică Sadu fabrică de muniție de infanterie.

Uzina Mecanică București produce mașini speciale, pentru armată.

Uzina Mecanică Cugir fabrică produse pentru uz militar, precum muniție tip NATO, pistoale, mitraliere, turn de board și încărcătoare.

Uzina Produse Speciale Dragomirești – pentru produse de nișă, precum: muniții pentru artilerie, bombe de aviatie, încărcături explozive pentru minerit sau detonări de suprafață și explozibili pentru uz militar sau poliție.

Sucursala Centrul de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare București a fost înființat în 2022, cu obiectivul de a derula activități de cercetare în domeniul fabricării muniției și tehnicii militare.

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