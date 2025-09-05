Guvernul a adoptat OUG pentru reorganizarea Romsilva – Măsura, jalon în PNRR

Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanţă de Urgenţă prin care sunt aduse modificări la funcţionarea Romsilva şi a explicat că această măsură este jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Guvernul a adoptat, în cadrul şedinţei de vineri, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art. 32 alin.(2) din Legea nr.331/2024 privind Codul Silvic şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

”Prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul legal pentru organizarea şi funcţionarea, precum şi măsurile de reorganizare a Romsilva, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor”, a precizat Guvernul, conform News.ro.

Executivul a explicat de ce această modificare a fost luată prin OUG

”Luând în considerare intervalul de timp determinat, respectiv data de 30 iunie 2023, dată până la care a fost asumată îndeplinirea activităţilor asumate în cadrul Componentei C2 – Reforma 1 – Reforma sistemului de management şi a celui privind guvernanţa în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naţionale şi a legislaţiei subsecvente, Jalonul 24, Ţinând seama de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a ţintelor şi jaloanelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României poate genera urmări cu impact negativ major, prin riscul pierderii finanţării europene pentru Jalonul 24, fapt ce ar putea conduce la un dezechilibru în ceea ce priveşte posibilitatea finanţării altor tipuri de investiţii a căror a căror realizare este condiţionată de îndeplinirea jaloanelor care au componentă verde, astfel fiind necesară adoptarea unor măsuri în regim de urgenţă”, se arată în Ordonanţa de Urgenţă.

Guvernul a adus o modificare la articolul 32 din Codul Silvic.

”La articolul 32 din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 7 din 9 ianuarie 2025, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: « (2) Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii”, precizează Executivul.

