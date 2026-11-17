Producătorul francez de automobile Renault a anunțat luni planuri de creare a 2.000 de locuri de muncă până în 2028, în principal în domeniul producției, în timp ce va elimina 1.000 de posturi, în special administrative, în încercarea de a face față concurenței puternice din partea producătorilor chinezi, potrivit Euronews.

Constructorul auto francez Renault a prezentat luni sindicatelor proiectul său „France Industrie FutuREady”, care vizează transformarea activităților industriale pentru a răspunde provocării tot mai mari reprezentate de producătorii chinezi de automobile pentru industria auto europeană.

Reorganizarea va presupune crearea a 2.000 de noi locuri de muncă în următorii doi ani, în principal pentru personalul din producție, a declarat Thierry Charvet, responsabil pentru calitate, producție și lanțul de aprovizionare, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

Renault are aproximativ 15.000 de angajați în activitățile industriale din Franța.

Planul prevede angajarea a 1.650 de operatori și muncitori în producție în fabricile companiei, alături de 250 de angajați pentru funcții indirecte și 100 de tineri absolvenți.

De asemenea, Renault a anunțat eliminarea a 1.000 de posturi prin plecări voluntare, în special în rândul personalului cu funcții administrative și al angajaților din activitățile indirecte. Această măsură urmează să fie negociată cu sindicatele.

Sindicatul CFDT a criticat ritmul schimbărilor planificate, pe care l-a descris drept un „calendar impus în mod forțat”.

Anumite locuri de muncă considerate strategice vor fi protejate, printre acestea numărându-se cele din domeniul ingineriei bateriilor, electronicii și software-ului, al sistemelor de propulsie electrică și al mentenanței industriale.

În luna septembrie, compania a anunțat că va investi 600 de milioane de euro în Spania până în 2030, pentru producția a cinci modele noi.

Industria auto europeană se confruntă cu o cerere scăzută, o capacitate de producție excedentară și o intensificare a concurenței din partea producătorilor chinezi de automobile.

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