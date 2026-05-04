Renault Group reînnoiește planul de acționariat pentru angajați – acțiuni cu discount de 30%

Renault Group lansează a cincea ediție a programului global de acționariat pentru angajați, prin care aproximativ 100.000 de salariați din 24 de țări vor putea cumpăra acțiuni la preț preferențial, compania vizând creșterea participației angajaților de la 6,12% la circa 10% din capital pe termen lung.

Noua ediție reflectă angajamentul Grupului de a consolida partajarea valorii și de a implica în mod sustenabil toți angajații săi în performanța și în implementarea strategiei sale pe termen lung.

În prezent, peste 90% dintre angajați sunt acționari ai Renault S.A., reprezentând 6,12% din capitalul social la 31 decembrie 2025. Ambiția Grupului este de a crește participația angajaților la aproximativ 10% din capitalul social pe termen lung.

Aproape 100.000 de angajați eligibili din 24 de țări vor putea subscrie la acest program de acționariat pentru angajați, care continuă inițiativele anterioare întreprinse de companie din 2022.

Renault Group este prezent în peste 100 de țări și a vândut 2,337 milioane de vehicule în 2025. Grupul reunește peste 100.000 de colaboratori.

Coordonatele noului program de acțiuni pentru angajați:

În perioada 11-29 mai 2026, angajații eligibili din 24 de țări vor avea oportunitatea de a achiziționa acțiuni Renault S.A. la un preț preferențial de 21,55 euro, datorită unei reduceri de 30% aplicate prețului de referință (30,78 euro). Această reducere se aplică tuturor acțiunilor subscrise în cadrul acestei oferte.

O contribuție echivalentă din partea companiei va spori și mai mult acest beneficiu: pentru prima acțiune achiziționată, fiecare angajat va primi două acțiuni gratuite. Astfel, pentru o investiție de 21,55 euro, angajatul va primi un total de trei acțiuni (reprezentând o valoare de 92,34 euro pe baza prețului de referință), dintre care două sunt oferite de Grupul Renault (pentru un beneficiu brut de 70,79 euro).

În conformitate cu reglementările, investiția fiecărui angajat este plafonată la 25% din salariul brut anual estimat pentru 2026.

