Renault concediază 20% din ingineri, la nivel global – efect al concurenţei cu China

De Iulian Soare

Producătorul auto francez Renault va renunţa pe plan global la 15% – 20% din forţa sa de muncă din domeniul ingineriei, în următorii doi ani, a anunţat marţi un purtător de cuvânt, în încercarea de a deveni mai flexibil în contextul concurenţei din partea rivalilor low-cost din China, transmite Reuters.

Vor fi concediaţi până la 2.400 de angajaţi, forţa de muncă din domeniul ingineriei fiind de aproximativ 11.000 – 12.000 de persoane. În total, Renault avea 100.541 de angajaţi la finalul anului trecut.

Renault, dar şi alţi producători auto tradiţionali, se confruntă cu concurenţa din partea mărcilor chineze care intră pe cele mai important pieţe ale sale. Companiile chineze sunt cunoscute pentru costurile scăzute şi perioade de timp mai scurte pentru dezvoltare.

Directorul general al Renault, Francois Provost, a spus că firma ar trebui să copieze metodele mărcilor chineze.

Deja perioada de timp pentru dezvoltarea noului Twingo a fost redusă la 21 de luni, în urma unui parteneriat cu inginerii chinezi la centrul său de cercetare-dezvoltare din China.

Reducerile de personal fac parte din strategia mai amplă de transformare prezentată luna trecută de Provost.

(Citește și: VIDEO/ Renault – între primii producători auto care introduc roboții humanoizi în fabrici)

