Remus Vulpescu / Moment istoric: avem Contraparte Centrală – cum și când o folosim? Miza de țară

Imaginați-vă un târg în care fiecare cumpărător trebuie să aibă încredere în fiecare vânzător, personal. Dacă vânzătorul nu livrează sau cumpărătorul nu plătește, paguba cade pe celălalt. Cu cât târgul e mai mare, cu atât încrederea bilaterală devine mai fragilă și mai scumpă. Fiecare depinde de fiecare pentru ducerea la capăt a fiecărei tranzacții.

Contrapartea centrală rezolvă problema printr-un mecanism juridic numit dublă novație: se interpune între cele două părți ale fiecărei tranzacții eligibile și devine automat cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător, imediat după încheierea tranzacției dintre cei doi:

Pe 1 iulie 2026 piața de capital din România a câștigat ceva ce îi lipsea: o contraparte centrală proprie. Ce s-a întâmplat și, la fel de important, ce nu s-a întâmplat încă?

De ce contează 1 iulie 2026

Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a acordat autorizația de contraparte centrală societății CCP.RO Bucharest S.A., în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările ulterioare. Este o piesă de infrastructură pe care piața românească nu o deținea în interiorul granițelor sale.

România a avut piețe de instrumente financiare derivate laa SIBEX si BVB între 1997 și 2018 — contracte futures pe acțiuni, pe indici și pe valute. Începând din 2015 piețele acelea s-au stins și în 2018 a fost închisă oficial ultima instituție specializată – Casa de Compensare București. Nu dintr-un singur motiv, ci dintr-o combinație de fricțiuni: o gamă îngustă de produse, formatori de piață insuficienți, absența participanților internaționali, limitări tehnologice și altele.

Ce face o contraparte centrală

Imaginați-vă un târg în care fiecare cumpărător trebuie să aibă încredere în fiecare vânzător, personal. Dacă vânzătorul nu livrează sau cumpărătorul nu plătește, paguba cade pe celălalt. Cu cât târgul e mai mare, cu atât încrederea bilaterală devine mai fragilă și mai scumpă. Fiecare depinde de fiecare pentru ducerea la capăt a fiecărei tranzacții.

Contrapartea centrală rezolvă problema printr-un mecanism juridic numit dublă novație: se interpune între cele două părți ale fiecărei tranzacții eligibile și devine automat cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător, imediat după încheierea tranzacției dintre cei doi. Nimeni nu mai depinde de bonitatea celui cu care a tranzacționat; toată lumea are, drept contraparte, aceeași instituție centrală, supravegheată și capitalizată. Riscul bilateral — teama că partea cealaltă nu-și onorează obligația — dispare din calculul investitorilor.

Cum stă în picioare o asemenea instituție? Prin mai multe straturi de apărare, așezate ca o cascadă. Fiecare participant depune, la deschiderea unei poziții, o marjă inițială — o garanție calibrată pe riscul poziției respective. Zilnic, pe măsură ce prețurile se mișcă, se schimbă între părți marja de variație, astfel încât pierderile și câștigurile sunt decontate pas cu pas, nu lăsate să se acumuleze.

Peste acestea stă un fond de garantare, alimentat de membri, care absoarbe un eventual șoc ce ar depăși marjele. Iar contrapartea centrală însăși pune bani proprii în această cascadă — ceea ce în limbajul de afaceri se numește „skin in the game”: instituția riscă din capitalul ei înainte de a apela la resursele comune ale celorlalți membri. Această ordine a apărării este ceea ce transformă o promisiune într-o infrastructură.

Ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat încă

CCP.RO Bucharest S.A. este autorizată, dar nu a început încă activitatea de compensare. Autorizarea este un act de reglementare care confirmă că instituția întrunește exigențele EMIR. Nu este același lucru cu a fi operațională.

Autorizată nu înseamnă că, de mâine, se tranzacționează instrumente derivate cu decontare centralizată. Mandatul acordat va fi operaționalizat în etape.

Autorizarea face posibilă o piață de instrumente derivate, dar nu o și creează. Diferența dintre „posibil” și „existent” este exact munca de operaționalizare care urmează.

Mandatul autorizat este, de altfel, dual. Pe de o parte, piața de capital: contracte futures pe acțiuni și pe indici, cu decontare în numerar, tranzacționate pe piața BVB. Pe de altă parte, energia: contracte futures pe energie electrică cu decontare în numerar pe piața BVB și componenta de numerar a contractelor forward pe energie electrică tranzacționate pe piața OPCOM.

Ce înseamnă concret pentru investitori

Să coborâm de la mecanism la portofoliu: o contraparte centrală funcțională schimbă câteva lucruri pentru investitor — nu peste noapte, dar structural.

Întâi, deschide, în timp, posibilitatea acoperirii riscului — hedging. Cu instrumente futures pe acțiuni și pe indici, un investitor care deține un portofoliu poate, în principiu, să-și protejeze valoarea prin poziții compensatorii, în loc să suporte pasiv fiecare corecție de piață. Nu recomand un anumit instrument financiar sau o anumita strategie de tranzactionare, descriu un mecanism care astăzi nu există în piața românească și care devine posibil.

În al doilea rând, modul în care se investește în derivate este diferit față de piața spot. Pentru a deschide o poziție pe un contract futures nu plătești întreaga valoare a expunerii — valoarea noțională a contractului — ci depui doar marja inițială, o garanție care reprezintă o fracțiune din acea valoare. Aceasta este eficiența de capital a instrumentelor derivate; dar tot ea este efectul de levier, despre care trebuie spus limpede: amplifică în aceeași măsură câștigurile și pierderile, iar pierderile pot depăși marja depusă. De aceea pozițiile se decontează zilnic, prin marja de variație — riscul rămâne mereu la vedere.

În al treilea rând, apar pozițiile de vânzare. Un instrument derivat permite să iei o poziție și pe scăderea unui activ, nu doar pe creșterea lui. Disciplina marjelor descurajează levierul iresponsabil și așază riscul pe masă, vizibil, în fiecare zi, la fel pentru toți.

În sfârșit — și aici e miza cea mare — dispariția riscului bilateral de contraparte și existența unui punct central de garantare sunt exact premisele care atrag formatorii de piață și investitorii instituționali. Aceștia nu vin într-o piață unde trebuie să evalueze, individual, bonitatea fiecărei contrapărți. Vin unde există un standard central, previzibil, supravegheat. Infrastructura precede lichiditatea, nu invers.

O dimensiune de maturitate: energia

Componenta de energie a mandatului dual nu este un accident. Ea semnalează un lucru despre maturitatea instituțională a infrastructurii românești: aceeași disciplină de contraparte centrală — marje, garanții, cascadă a apărării — poate servi și piața de capital, și piața de energie.

Miza de țară

Există și o miză care depășește granițele României. În matricea „Quality of Markets” a FTSE Russell figurează un criteriu formal — „Central Counterparty Clearing House (Equities)”. Pentru România, acest criteriu este astăzi neîndeplinit, marcat „Not Met”. România rămâne clasificată drept Secondary Emerging, statut confirmat la 07.10.2025 și la 07.04.2026. Iar acest criteriu contează pe drumul de la Secondary Emerging spre Advanced Emerging.

Distincția cuvenită: o contraparte centrală autorizată atinge acest criteriu formal, nu îl bifează automat — și nu promit o dată calendaristică. Ce pot spune este că absența consemnată de furnizorul de indici a încetat să mai fie o absență juridică.

Există și o a doua scenă: procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”). Evaluarea piețelor financiare este condusă acolo de Comitetul pentru Piețe Financiare, al cărui document de referință pentru România este Capital Market Review of Romania (2022). Acel document a stat la baza Strategiei Naționale privind Dezvoltarea Pieței de Capital din România pentru perioada 2023–2026 (Hotărârea Guvernului nr. 506/2023), care identifică infrastructura de compensare drept obiectiv al maturizării pieței. O contraparte centrală autorizată pe plan intern întărește poziționarea României și în evaluarea pentru aderarea la OCDE.

Momentul pare optim. Indicele BET a înregistrat creșteri record în ultimele 18 luni. Valoarea totală tranzacționată în T1 2026, pe piața reglementată și pe sistemul multilateral de tranzacționare, a fost de 14,18 mld. lei — cu 40,49% mai mult, potrivit raportului A.S.F. „Evoluția pieței de capital” pentru T1 2026 (referință 31.03.2026). Desigur, performanța trecută nu constituie un indicator al rezultatelor viitoare.

CCP.RO Bucharest S.A. este autorizată. Nu a început încă activitatea de compensare. Între cele două stă munca de operaționalizare, în etape, pe care o voi descrie mereu așa cum este.

Contrapartea centrală este instituția care preia căderile tuturor celorlalți — tocmai de aceea este singura construcție care nu are voie să se grăbească: o CCP lansată prea devreme nu îți dă o piață mai repede, îți dă o criză mai repede. De aceea nu confund răbdarea cu întârzierea: la o contraparte centrală, fiecare lună de pregătire făcută bine este un deceniu de funcționare fără surprize, iar o contraparte centrală există tocmai pentru a elimina surprizele.

Am o mare apreciere pentru rolul A.S.F. și B.N.R. în maturizarea proiectului CCP.RO și în evaluarea care a condus la autorizare. Iar dacă lecția trecutului a fost că nu poți construi pe o infrastructură împrumutată, câștigul de la 1 iulie este că, de aici înainte, construim pe a noastră.

Articolul reflectă exclusiv informații publice și nu constituie recomandare de investiții.

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Remus Vulpescu este Director General al Bursei de Valori București S.A. („BVB”) și Președinte al Consiliului de Administrație al CCP.RO Bucharest S.A. — societate în care BVB este acționar majoritar, cu 54,93% din capitalul social de 146.044.610 lei, alături de ceilalți 11 acționari.

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