Remorcher scufundat în Portul Midia – 4 persoane ar fi murit

Patru persoane ar fi murit și una se află în stare gravă, după ce un remorcher s-a scufundat, miercuri, în Portul Midia, conform Autorității Navale Române (ANR). Incidentul s-a produs în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore, iar la bord se aflau cinci persoane.

Autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare.

„La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost extrasă din apă și se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare”, se arată în comunicatul ANR.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorilor.

Remorcherul aparține Midia Marine Terminal

Reprezentanții Rafinăriei Petromidia au informat că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

„În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU ‘Dobrogea’ Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, se mai arată în comunicatul transmis de companie.

O persoană care se afla în remorcherul scufundat în Portul Midia a fost adusă la cheu de echipele de salvare și este în curs de resuscitare, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea.

Un remorcher care, din primele informații, ar avea cinci persoane la bord, s-a scufundat miercuri în Portul Midia, a informat ISU ‘Dobrogea’.

„Remorcher scufundat, posibil cu cinci persoane, în Dana 1 a Portului Midia”, a transmis inițial ISU.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție – elicopterul SMURD, trei echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, un echipaj SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de stingere incendii, o ambarcațiune și echipa de scafandri.

