Șeful de cabinet al lui Zelenski anunță că Ucraina se pregătește de reluarea negocierilor de pace cu Rusia în format trilateral. Cum se vor implica SUA

Kirilo Budanov (foto), șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, în marja unei conferințe de securitate care a avut loc la Kiev, că Ucraina se pregătește pentru reluarea, în octombrie, a negocierilor de pace în format trilateral, cu Rusia și SUA, relatează agenția Reuters, preluată de News.ro.

„Ne pregătim. Pentru luna octombrie”, a spus Budanov la forumul anual de securitate YES (Yalta European Strategy), răspunzând la întrebarea dacă se pregătește următoarea rundă de negocieri de pace. Șeful Biroului prezidențial a confirmat, de asemenea, că este vorba despre un format trilateral, dar nu a dorit să comenteze locul potențial al negocierilor.

Budanov a făcut aceste declarații la câteva zile după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții atât la Moscova, cât și la Kiev. A fost prima lor vizită de acest fel la Moscova din februarie și prima vizită în capitala Ucrainei.

Ultima întâlnire trilaterală a avut loc la Geneva, în februarie. Eforturile diplomatice conduse de SUA s-au blocat între timp, deoarece Washingtonul a fost concentrat asupra conflictului cu Iranul.

După vizita în ambele capitale, Witkoff a declarat că părțile au salutat noul impuls în continuarea discuțiilor.

Zelenski: O nouă întâlnire trilaterală ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau alte țări

Zelenski a afirmat că cei doi emisari au prezentat câteva „idei foarte bune și valoroase”. El a sugerat că o nouă întâlnire trilaterală ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau alte țări.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu exclude reluarea negocierilor de pace, dar a adăugat că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții.

Între cele două părți persistă diferențe majore cu privire la modul de a pune capăt războiului. O problemă-cheie o reprezintă soarta teritoriului rămas sub control ucrainean din regiunea Donbas din est, pe care Moscova îl revendică ca fiind al său, dar pe care nu a reușit să-l cucerească în ciuda anilor de lupte aprige.

Mingea, aruncată în terenul Ucrainei

De notat că vineri, trimisul special al președintelui SUA, Jared Kushner, a luat cuvântul prin videoconferință la forumul anual de securitate YES de la Kiev. El a declarat că, pentru încheierea unui acord privind încetarea războiului, lipsește doar consimțământul Ucrainei de a renunța la teritoriile sale în limitele cerute de liderul rus Vladimir Putin.

Jared Kushner a mai declarat vineri că speră „să poată anunța în câteva săptămâni care vor fi următoarele etape” în procesul de negocieri.

Ciclurile anterioare de negocieri dintre Moscova și Kiev au dus doar la schimburi de cadavre și prizonieri, ultimele negocieri trilaterale având loc în februarie. Discuțiile sunt blocate în special la problema teritoriilor aflate parțial sub ocupație rusă, a căror anexare este revendicată de Rusia.

Duminică, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat jurnaliștilor că până în prezent nu există niciun „pachet convenit” pe care să se poată baza negocierile. „În prezent, există ideea că trebuie să se ajungă la un acord cu privire la chestiunea teritorială. Dar mai sunt și multe alte chestiuni”, a adăugat el.

Ucraina urmărește un rol mai mare în arhitectura de securitate a Europei

În discursul său de la evenimentul găzduit de Kiev, Budanov a mai spus că Ucraina dorește să ofere protecție țărilor care au susținut-o în război, dar, în practică, decizia finală va depinde de arhitectura de securitate din Europa, relatează Ukrainska Pravda.

La finalul mesei rotunde la care a participat Budanov, acesta a decis să comenteze un subiect care nu fusese abordat în întrebări.

„Să formulăm astfel: va ajuta Ucraina alte țări, dacă va fi necesar?”, a spus Budanov.

El a asigurat că Ucraina „cu siguranță va fi recunoscătoare tuturor celor care au ajutat-o, așa că, în principiu, este avantajos să ai Ucraina ca prieten, și nu pe altcineva”.

El a subliniat că partenerii europeni trebuie să definească nu doar arhitectura de securitate, ci și „misiunea și rolul Ucrainei în această arhitectură de securitate” și a subliniat că „Ucraina este cu siguranță pregătită să participe activ la acest proces și își exprimă deschis această disponibilitate”.

Budanov, care înainte de numirea în cadrul Biroului Președintelui Ucrainei a condus Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării, i-a avertizat, de asemenea, pe parteneri că nu ar trebui amânată găsirea unui răspuns la această întrebare.

„Se spune că Europa trebuie să se trezească, să se pregătească. Dar v-ați gândit vreodată că s-ar putea întâmpla pur și simplu să nu mai fie timp pentru asta? Și realitatea nu va bate la ușă, ci va sparge ușa cu «cizma». Se întâmplă și așa”, a avertizat el.

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