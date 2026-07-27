Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin terminalul CPC de la Marea Neagră, după suspendarea temporară cauzată de atacuri cu drone – Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan

Kazahstanul a repornit exporturile de țiței prin intermediul Consorțiului Conductei Caspice (CPC), după ce consorțiul a reluat acceptarea petrolului de la transportatori și operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorosisk, de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan, pe 27 iulie, citat de Astana Times și preluat de Digi24.ro.

Potrivit ministerului, încărcarea petrolierelor este în curs de desfășurare la două dintre punctele de acostare unice ale CPC. Petrolierele SEAMAJESTY și MILOS încarcă ambele țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare câmp petrolier din Kazahstan.

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Reluarea alimentării cu petrol permite companiilor producătoare să restabilească livrările în sistemul de conducte CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim.

Ministerul a declarat că operațiunile de la terminal vor continua pe baza evaluărilor continue ale situației de securitate și în conformitate cu toate cerințele de siguranță necesare.

Ministerul Energiei din Kazahstan a mai adăugat că rămâne în contact constant cu conducerea CPC, principalii transportatori de petrol și alte părți interesate și va continua să coordoneze eforturile pentru a asigura transportul neîntrerupt al petrolului kazah.

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Anunțul vine în urma suspendării temporare a operațiunilor de încărcare la terminalul maritim CPC de săptămâna trecută, ceea ce a determinat Kazahstanul să reducă producția de petrol, ca măsură tehnologică pentru a evita umplerea instalațiilor de depozitare, după ce aportul de țiței în sistemul de conducte a fost restricționat.

Ruta CPC gestionează marea majoritate a exporturilor de țiței ale Kazahstanului. Suspendarea a venit după atacuri cu drone asupra navelor civile din Marea Neagră, pe care Kazahstanul le-a condamnat ca fiind o amenințare la adresa securității energetice internaționale.

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