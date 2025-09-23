Republica Moldova – ultimul tren: cifrele relației economice, de investișii și de afaceri ale micuțului stat cu România și tabloul sărăciei sale

Peste câteva zile, Republica Moldova, aflată sub asaltul incredibil al războiului hibrid rusesc, va avea de ales între marele pas către Uniunea Europeană, sau întoarcerea în lumea cenușie și rea a imperialismului rusesc.

Mai jos, prezentăm o analiză atât a relațiilor Republicii Moldova cu România – din punct de vedere economic, comercial și investițional – cât și cifrele macroeconomice definitorii pentru orice stat: mai ales pentru un stat la startul care poate fi către o lume mai liberă și mai prosperă.

Relațiile comerciale România – Republica Moldova s-au majorat – potivit datelor valabile pe anul 2024, în special ca urmare a creșterii exporturilor românești, în condițiile în care România deține în continuare statutul de prim partener comercial al Republicii Moldova.

La finele anului 2023, schimburile au înregistrat valoarea de 3,4 miliarde $, din care exportul românesc a fost de 2,2 miliarde USD. În 2024, relația comercială a ajuns la schimburi bilaterale de 3,67 miliarde USD, devansând cu mult schimburile cu Rusia, conform datelor Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Situată în topul partenerilor comerciali ai României, Republica Moldova reprezintă o piață importantă pentru exporturile românești, fiind a 15-a piață de export (pondere 2,23%).

În același timp, Moldova este a 23-a piață la import (pondere 0,89%) pentru România.

Pe de altă parte, România este principalul partener al Moldovei cu o pondere de aproape 17% a importurilor și de 32,6% a exporturilor. În plus, un număr major de companii moldovenești fac afaceri cu bază operațională din România, cu toate că capitalul investit și subscris în societăți este redus.

Mai jos topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova:

Rep. Moldova, una din țările cu care România înregistrează cele mai mari surplusuri comerciale

La nivel de dinamică a comerțului se constată următoarea evoluție:

exporturile moldovenești către România s-au diminuat cu -18,4% în 2024, cu o tendință generală de scădere a exporturilor anul trecut (-12,2% pe total an 2024);

importurile moldovenești din România s-au majorat cu +17,7%, în linie cu tendința generală de creștere a importurilor (+4,5% pe total an 2024).

De notat că Republica Moldova este una din țările cu care România înregistrează cele mai mari surplusuri comerciale (1,2 mld. USD în ultimii 2 ani).

Topul exporturilor către R. Moldova:

Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase;

Fire, cabluri și alte conductoare electrice izolate;

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase;

Energie electrică.

Topul importurilor din R. Moldova

Fire, cabluri și alte conductoare electrice izolate;

Semințe de floarea-soarelui;

Porumb și grâu;

Vin și struguri.

1 milion de moldoveni au pașaport românesc

Din punct de vedere investițional, R. Moldova ocupă locul 34 în topul românesc după nivelul capitalului subscris, respectiv 91,5 milioane USD (pondere 0,14%), cu un număr total de firme 7.863 (pondere circa 3%), +304 comparativ cu 2023. Cel mai sonor nume este Purcari Wineries (WINE), cel mai mare producător de vinuri din regiune ce este și listat la Bursa din București.

La acestea se adaugă contribuția celor peste 1 milion de cetățeni din Republica Moldova ce au pașaport românesc și o valoare a capitalului din Moldova investit direct în România de 97,5 milioane USD la final de 2024 (+6 mil. USD vs. 2023).

În același timp, la finele anului 2024, investițiile totale ale României în R. Moldova au însumat circa 1,2 miliarde USD, în creștere accelerată de la 780 milioane USD în final de 2022 (capital direct investit + capital subscris în societăți mixte). Totodată, România deține locul întâi după numărul de societăți înregistrate și poziția a 3-a în topul investitorilor direcți.

Investiții directe românești de 800 mil. $ în R. Moldova

Companiile românești de peste Prut au o cifră totală de afaceri de aproape 1,2 miliarde USD și au creat peste 12.000 de locuri de muncă prin investiții românești directe de 746,2 milioane USD (2023), cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) ca patronat pentru dezvoltarea business-ului românesc în R. Moldova.

Evoluția s-a accelerat în ultimii ani, în condițiile în care Moldova a făcut trecerea de la statutul de țară periferică Europei la cel de stat candidat la UE și sprijin financiar explicit de la UE în zona miliardelor de euro – Republica Moldova va beneficia în următorii câțiva ani de cel puțin 2 miliarde de euro în fonduri europene și de dezvoltare.

Numeroase companii românești au trecut Prutul, cel mai recent fiind retailerul din bricolaj Dedeman, care a anunțat că va deschide primul magazin în Republica Moldova. Alte nume mari cu investiții în Rep. Moldova sunt Banca Transilvania (VictoriaBank) sau Transgaz (care a preluat activitatea de operare a transporturilor de gaze peste Prut), iar per total există 1746 societăți mixte cu capital din România înregistrate în Republica Moldova.

În același timp, Moldova are unul din cele mai competitive regimuri fiscale din Europa, cu ajutoare de stat pentru domenii cheie (precum energia verde, industria electronică, industria chimică și a materialelor de construcții) și mai multe așa-numite Zone Economice Libere cu tratament fiscal special (singurele costuri sunt de producție, nu există taxe/impozite decât după un anumit număr de ani), dar și parcuri industriale și incubatoare de afaceri.

Indicatori macroeconomici R. Moldova:

PIB: +0,1% (2024/2023)

Rata medie a inflației: 6,97% (2024)

Rata șomajului: 4,1% (2024)

Export: -12,2 % (2024/2023)

Import: +4,50 % (2024/2023)

Producția industrială (seria brută): -1,1% (2024/2023)

Producția agricolă: -15% (2024/2023)

Comparația cu România:

1, PIB 2023 (nominal):

România: 348,902 mld. USD

R. Moldova 16,00 mld. USD

2, PIB 2023 la paritatea puterii de cumpărare (PPP, curent):

România: 783,9 mld. USD

R. Moldova: 42.217 mld. USD

3, PIB pe cap de locuitor 2023 (nominal)

România: 18.530 USD

R. Moldova: 6.410 USD.

***