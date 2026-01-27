Relația comercială România-India: Structura schimburilor – cât de mare e oportunitatea pentru exportatorii români

Încheierea cu succes a negocierilor UE-India pe un acord de liber schimb ce va elimina sau reduce 90% din tarifele vamale indiene oferă României o nouă și imensă piață de desfacere și practic o nouă oportunitate de creștere a exporturilor, după acordul cu Mercosur.

Datele comerciale ale României cu India arată că relația comercială este puternic dezechilibrată, în favoarea celei de-a patra economii a lumii, iar acordul convenit de liderii UE ar putea ajuta la re-echilibrare, odată cu reducerea tarifelor.

Structura schimburilor comerciale – În 2023 India a fost al 2-lea partener comercial asiatic al României, în fața Japoniei și Coreei de Sud

Relația comercială este puternic subdezvoltată: India ocupă poziția 40 ca partener al României la exporturi (0,25%), se plasează pe locul 24 la importurile țării noastre (0,71%) și pe locul 15 în rândul țărilor cu care România înregistrează deficit comercial.

La 30 septembrie 2025 (9 luni), comparativ cu perioada similară din 2024, valoarea comerțului bilateral a crescut în ansamblul său cu +27% la 969,1 milioane de dolari, din care exporturile României s-au situat la puțin peste 200 milioane de dolari (-6,3%), iar importurile la 767,4 milioane de dolari (+40%).

România a înregistrat astfel o balanță comercială negativă de 566,8 milioane de dolari în primele 9 luni ale lui 2025, în creștere față de perioada similară a 2024, când înregistra un deficit de 333,8 milioane de dolari.

Principalele categorii de produse exportate de România în India sunt următoarele:

mașini, echipamente și dispozitive mecanice (59,4%);

metale de bază și produse din metal (9,4%);

instrumente și aparatură optică (9,0%);

produse minerale (7,7%);

produse din material plastic și cauciuc (6,0%);

materiale textile (3,5%);

lemn și produse din lemn (1,3%);

produse chimice (1,3%);

vehicule și echipamente de transport (1,2%);

articole din piatră (0,4%).

În același timp, conform datelor guvernamentale de la București, topul celor mai exportate 10 mărfuri de către România către India sunt următoarele:

rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu role-ace (21,71%);

tablouri, panouri, console, pupitre, cabinete, alte suporturi (11,15%);

uleiuri din petrol, din minerale bituminoase, altele decât brute (benzine, motorine) (7,68%);

aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie (6,06%);

instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (5,15%);

părți, motoare și generatoare electrice (1,95%);

instrumente, aparate și mașini de măsura sau de control (2,06%);

deșeuri și resturi de aluminiu (1,5%);

schimbatori de ioni pe baza de polimeri (1,37%).

Ponderea cumulată a acestor 10 mărfuri în totalul exportul românesc către piața indiană a fost de 62,25%.

Importurile României din India

La importuri, principalele categorii de produse importate de țara noastră din India sunt:

produse minerale (30,1%);

mașini, echipamente și dispozitive mecanice (16,1%);

produse chimice (10,3%);

materiale textile (9,8%);

metale de bază și produse din metal (10,0%);

articole din piatră, ciment (7,0%);

mase plastice (4,9%);

produse ale industriei alimentare (3,1%);

vehicule, aeronave și alte echipamente de transport (2,7%),

produse ale regnului vegetal (1,2%).

În ce privește cele mai importate 10 mărfuri de proveniență indiană, acestea sunt:

uleiuri din petrol, din minerale bituminoase, altele decât brute (29,99%);

plăci și dale din ceramică pentru pavaj sau acoperit (5,24%);

produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate (3,77%);

medicamente constituite prin amestecarea sau nu a compușilor (2,69%);

tutunuri brute (2,16%);

produse laminate plate din alte oțeluri (2,17%);

părți și accesorii de autovehicule, anvelope pneumatice noi, din cauciuc (1,83%);

părți ale mașinilor 1,63%);

compusi cu funcție carboxiamidă, compuși ai acidului carb (1,55%).

Ponderea cumulată a acestor 10 mărfuri în totalul importului românesc din piața indiană a fost de peste 53,1%.

UE privește India, cea mai populată țară din lume, ca pe o piață-cheie pentru viitor

Prin acest acord exportatorii din UE au parte de un avantaj semnificativ, aceasta fiind cea mai mare deschidere comercială pe care India a oferit-o oricărui partener comercial.

La fel ca la acordul cu Mercosur, acordul cu India favorizează exporturile cu valoare adăugată mare către America de Sud, ceea ce pentru România ar putea fi un mare atu, dacă privim cifrele de astăzi ale schimburilor comerciale, iar la acestea se adaugă și un avantaj indirect, prin exporturile industriilor europene de care depinde și România.

Acest acord este o altă oportunitate pentru România să-și diversifice destinațiile de export și să își crească exportul extra-comunitar (extra-UE27), care are ponderi de doar 28,3% la total exporturi și de 27,7% la total importuri la nivelul celor 11 luni pe care INS are date comerciale complete.

Ca idee, tarifele vamale pentru autoturisme vor scădea treptat de la 110% la 30-35% și apoi la 10%, cu o cotă de 250.000 de vehicule pe an. Tarifele Indiei de până la 44% pentru utilaje, 22% pentru produse chimice și 11% pentru produse farmaceutice vor fi eliminate în cea mai mare parte în relația cu UE, posibil sprijinind re-echilibrarea balanței comerciale.

Exemple de sectoare industriale din UE care vor beneficia de pe urma acordului:

Produs Exporturile din 2024 (EUR) Tarifele actuale Tarife viitoare Mașini și echipamente electrice 16,3 miliarde EUR Până la 44% 0% pentru aproape toate produsele Aeronave și nave spațiale 6,4 miliarde EUR Până la 11% 0% pentru aproape toate produsele Echipamente optice, medicale și chirurgicale 3,4 miliarde EUR Până la 27,5% 0% pentru 90% din produse Materiale plastice 2,2 miliarde EUR Până la 16,5% 0% pentru aproape toate produsele Perle, pietre prețioase și metale 2,1 miliarde EUR Până la 22,5% 0% pentru 20% din produse și reducere tarifară pentru încă 36% din produse Substanțe chimice 3,2 miliarde EUR Până la 22% 0% pentru aproape toate produsele Autovehicule 1,6 miliarde EUR 110% 10 % (cotă de 250 000) Fier și oțel 1,5 miliarde EUR Până la 22% 0% pentru aproape toate produsele Produse farmaceutice 1,1 miliarde EUR 11% 0% pentru aproape toate produsele

În același timp, taxele vamale ale Indiei pentru vinuri vor scădea progresiv de la 150% până la 20-30%, o nouă piață pentru exporturile României de vin.

Exemple de sectoare agroalimentare din UE care vor beneficia de pe urma acordului:

Produs Tarifele actuale Tarife viitoare Vinul 150% 20 % (interval premium); 30% (interval mediu) Băuturi spirtoase Până la 150% 40% Bere 110% 50% Ulei de măsline, margarină și alte uleiuri vegetale Până la 45% 0% Kiwi și pere 33% 10% în cadrul cotei Sucuri de fructe și bere nealcoolică Până la 55 % 0% Produse alimentare prelucrate (pâine, produse de patiserie, biscuiți, paste făinoase, ciocolată, hrană pentru animale de companie) Până la 50% 0% Carne de oaie 33% 0% Cârnați și alte preparate din carne Până la 110% 50%

De notat că oficiali europeni consideră acordul drept cel mai ambițios semnat vreodată de India, în timp ce companiile europene vor beneficia de așa-numitul „avantaj al primului venit”. Sectoarele-cheie ale Europei – agricultura, industria auto și serviciile – sunt printre principalii câștigători. India este una dintre economiile cu cele mai rapide creșteri economice din lume.

Comerțul bilateral cu bunuri UE-India a atins 120 de miliarde de euro în 2024, potrivit datelor UE, la care se adaugă aproximativ 60 de miliarde de euro (69 de miliarde de dolari) în comerțul cu servicii.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a declarat marți că se așteaptă ca exporturile către India să se dubleze și că UE va obține „cel mai ridicat nivel de acces acordat vreodată unui partener comercial pe piața indiană, tradițional protejată”.

***