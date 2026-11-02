REI, una dintre cele mai mari companii de consultanță pe fonduri europene, intră în producție și investește într-o fabrică de ambalaje în Hunedoara

REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii de consultanță specializate în atragerea de fonduri nerambursabile, intră în producție și investește într-o fabrică de ambalaje din hârtie în orașul Călan, județul Hunedoara.

Investiția se ridică la peste 2,5 mil. euro, din care aproape 62% reprezintă finanțare nerambursabilă obținută prin Programul Dezvoltare Regională și Tranziție Justă. Proiectul este realizat prin intermediul societății comerciale REI International Consulting, deținută de Roxana Mircea.

„După mai bine de 15 ani în care am ajutat sute de companii din România să se dezvolte prin intermediul fondurilor nerambursabile, a venit momentul să punem în practică întreaga noastră expertiză și din postura de investitori în producție locală”, a declarat Roxana Mircea, managing partner REI Grup.

Lucrările pentru noua fabrică au început în a doua jumătate a anului 2026, iar finalizarea este programată pentru prima jumătate a anului 2027.

De la consultanță la producție

REI Grup este format din firmele REI International Consulting, REI Finance Advisors și Touched Marketing SRL, cu afaceri cumulate de peste 3,8 mil. euro pe activitatea de consultanță la nivel de grup în 2025.

Roxana Mircea figurează ca unic acționar în toate cele trei firme, conform Termene.ro. Grupul are peste 80 de consultanți în 12 orașe, iar în 2026 a deschis și un birou în Republica Moldova.

Mutarea REI este una neobișnuită pentru o companie de consultanță, dar compania a explicat că decizia de a investi a venit după o analiză a pieței ambalajelor de hârtie din România și s-a bazat și pe poziționarea României la nivel european într-o piață în care cererea este în creștere.

În ianuarie 2019, comercializarea pungilor din plastic a fost interzisă prin Legea nr. 87/2018 (de modificare a Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor), obligând operatorii economici să introducă pe piață ambalaje reutilizabile și reciclabile, ferite de taxarea aplicată ambalajelor din plastic.

Pungile fabricate de REI la Călan vor fi destinate în principal clienților din e-commerce, sector care generează circa 24% din cererea de ambalaje, dar se adresează și unor industrii precum industria alimentară. HoReCa, industria modei, cosmetice sau farmacii.

Reprezentanții companiei de consultanță se uită încă din anul 2024 la potențialul județului Hunedoara, cu atât mai mult cu cât reducerea graduală a producției de energie pe bază de cărbune de la Complexul Energetic Hunedoara și perspectiva închiderii activităților miniere afectează mii de angajați din zonă. De aceea, Hunedoara a fost printre județele înscrise în programul Tranziție Justă.

Investiția de la Călan va trebui să contribuie la atenuarea impactului socio-economic al tranziției prin crearea de locuri de muncă, întrucât în fabrică vor lucra minimum 15 angajați, iar cel puțin 75% din personal va avea domiciliul sau reședința în județul Hunedoara.

Totodată, o treime dintre angajați vor proveni din categorii defavorizate, ceea ce se traduce drept incluziune socială, în timp ce minimum 20% dintre persoanele angajate vor trece prin cursuri de calificare și reconversie.

„Ne dorim încă din urmă cu doi ani dezvoltarea într-un nou sector de activitate și am văzut aici un potențial uriaș de dezvoltare industrială sustenabilă, dar și o nevoie reală de sprijin pentru comunitate în contextul procesului de decarbonare și închidere a exploatărilor miniere”, a declarat Roxana Mircea.

Proiectul presupune construirea și dotarea cu echipamente tehnologice a două corpuri de clădire (hale cu funcțiuni de producție, depozitare și spații administrative), amenajări exterioare, împrejmuiri și racordare la utilități.

Unitatea de producție și hala de depozitare vor ocupa o suprafață de peste 1.000 mp, amplasată pe un teren de peste 17.000 mp în interiorul Parcului Industrial Călan. Fabrica va fi complet automatizată și proiectată pe principii sustenabile, va include o centrală fotovoltaică, principii de eficiență energetică și măsuri pentru gestionarea deșeurilor.

Piața de hârtie din România, într-o creștere continuă

Piața ambalajelor din hârtie înregistrează o dinamică pozitivă, alimentată de cererea pentru ambalaje sustenabile și de avântul comerțului online (B2B și B2C).

Analiza datelor statistice privind producția și comerțul de ambalaje din hârtie reflectă contextul favorabil în care se lansează noua investiție REI Grup, conform analizelor realizate de companie.

Primul argument este legat de creșterea producției locale, întrucât producția totală de saci, pungi și plicuri din hârtie/carton a crescut constant, a ajuns de la 21.571 tone în 2018 la 22.809 tone în 2022. Segmentul sacilor și pungilor din hârtie cu lățimea bazei de 40 cm a înregistrat cea mai mare pondere, atingând 20.312 tone în 2022.

Un alt argument ține de evoluția importurilor și orientarea către UE. Mai exact, volumul importurilor totale a crescut cu 13% în 2022, ajungând la 23.514 tone. Principalele țări furnizoare pentru România sunt Ungaria (5.703 tone în 2022), Polonia (4.379 tone) și Germania (2.516 tone).

Concentrarea importurilor din spațiul UE vine pe fondul scumpirii drastice a transportului maritim din China (costuri crescute de 7-8 ori în ultimii ani) și al timpilor lungi de livrare.

Nu în ultimul rând, REI vede oportunități pe piața de export, în contextul în care exporturile de pungi și ambalaje din hârtie ale României au atins în 2022 un volum total de 15.993 tone, având ca principale piețe de destinație Franța, Bulgaria, Italia și Grecia.