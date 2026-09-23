Regulile „Made in Europe” ar putea adăuga 2.100 € la prețul mașinilor electrice

Politica Uniunii Europene de sprijinire a industriei auto riscă să majoreze prețul mașinilor electrice și să transfere costurile către consumatori și contribuabili, în loc să ajute producătorii europeni să devină mai competitivi, potrivit unui raport Bruegel, transmite Euronews.

Una dintre principalele probleme identificate de economiști este intenția de a crește producția locală de componente pentru automobilele electrice, inclusiv a celulelor pentru baterii.

Potrivit raportului, dacă celulele bateriilor ar trebui produse în Uniunea Europeană, costul acestora ar putea crește de la aproximativ 50 de euro la 85 de euro pe kilowatt-oră. Pentru o mașină electrică obișnuită, diferența s-ar traduce într-un cost suplimentar de aproximativ 2.100 de euro.

La această sumă s-ar putea adăuga alte aproximativ 200 de euro dacă producătorii ar fi obligați să folosească oțel cu emisii reduse de carbon.

În schimb, unele măsuri propuse de Comisia Europeană pentru simplificarea procedurilor de omologare ar genera economii de aproximativ 61 de euro pentru fiecare automobil, estimează Bruegel.

Europa încearcă să protejeze industria auto

Bruegel susține că Bruxelles-ul încearcă să protejeze producătorii europeni de concurența externă într-un moment în care industria are nevoie, mai degrabă, de investiții și adaptare.

Printre măsurile adoptate sau analizate de UE se numără tarifele pentru automobilele electrice produse în China, cerințele privind utilizarea unor componente fabricate în Europa și modificarea planurilor referitoare la eliminarea motoarelor cu combustie internă după 2035.

„Această abordare este greșită”, afirmă autorii raportului, care consideră că tranziția către automobilele electrice va continua atât din motive climatice, cât și economice.

Problema este că electrificarea la cel mai mic cost presupune accesul la lanțuri globale de aprovizionare, în timp ce consolidarea producției europene ar putea face lanțurile de aprovizionare mai rezistente, dar și mai scumpe.

„Pachetul pentru industria auto încearcă să le facă pe amândouă în același timp, în timp ce costurile sunt în mare parte ascunse”, susține Bruegel.

Mașinile mai ieftine ar putea fi cele mai afectate

Creșterea costurilor ar avea un impact disproporționat asupra modelelor electrice mai accesibile și asupra cumpărătorilor cu venituri mai mici.

Raportul atrage atenția și asupra politicilor adoptate în Franța, unde schema de subvenții pentru automobile electrice exclude, în practică, anumite modele produse de constructori chinezi. Vânzările modelelor care nu s-au calificat pentru subvenții au fost cu 60% mai mici decât cele ale modelelor eligibile.

Bruegel avertizează și asupra schimbărilor frecvente ale regulilor europene, considerând că incertitudinea legislativă reprezintă, în sine, un cost pentru competitivitatea industriei.

Tarifele pentru mașinile chinezești favorizează hibridele?

O altă problemă identificată de raport este modul în care sunt aplicate tarifele europene pentru automobilele electrice produse în China.

Introduse în octombrie 2024 și ajungând până la 35,3%, tarifele se aplică automobilelor complet electrice, dar nu și modelelor hibride plug-in.

De atunci, importurile de mașini complet electrice s-au plafonat, în timp ce importurile de hibride au crescut puternic. Bruegel consideră că această situație reduce eficiența tarifelor ca instrument de protejare a producției europene și poate favoriza vehiculele mai poluante.

Automobilele electrice produse în China au ajuns să reprezinte peste 20% din vânzările de mașini electrice din UE în acest an. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt comercializate sub mărci occidentale.

Industria auto europeană traversează o perioadă dificilă

Presiunile asupra producătorilor europeni sunt vizibile și în rezultatele marilor companii.

Volkswagen a anunțat costuri excepționale de aproximativ 10 miliarde de euro, și-a redus estimarea privind marja de profit la cel mult 1% și a fost eliminată din indicele Euro Stoxx 50.

Și Stellantis, grupul care deține mărci precum Peugeot și Fiat, a fost eliminat din același indice anul trecut.

În paralel, unele fabrici europene își reduc activitatea sau renunță la producția de automobile.

Datele Bruegel arată că producția auto din UE a scăzut cu aproximativ 2,6 milioane de automobile față de 2019, echivalentul unei reduceri de 19%.

În același timp, europenii au cumpărat anul trecut cu 2,2 milioane de mașini noi mai puțin decât în 2019.

Industria rămâne însă una dintre cele mai importante pentru economia europeană. Întregul lanț valoric al sectorului asigură aproximativ 14 milioane de locuri de muncă, reprezentând 6% din totalul locurilor de muncă din UE.

Bruegel susține că situația nu reprezintă un colaps al industriei. Riscul principal este, în opinia institutului, pierderea treptată a piețelor de export, a avantajului tehnologic și a rețelelor de furnizori.

Ce propune Bruegel

În locul protejării pe termen lung a producătorilor europeni, institutul recomandă măsuri temporare care să le ofere acestora timp pentru a se adapta.

Printre propuneri se numără uniformizarea tarifelor pentru automobilele electrice și hibride și negocierea unui acord temporar cu China privind limitarea exporturilor.

Bruegel susține, de asemenea, că investițiile chineze și sud-coreene în industria europeană a bateriilor nu ar trebui descurajate, ci folosite ca o oportunitate pentru ca producătorii europeni să recupereze decalajul.

Companiile sud-coreene dețin deja 65% din capacitatea operațională de producție a celulelor pentru baterii din Europa, iar companiile chineze controlează 55% din capacitatea aflată în construcție.

Concluzia raportului este că obiectivul politicii europene nu ar trebui să fie eliminarea concurenței chineze, ci acordarea unui interval de timp producătorilor europeni pentru a deveni suficient de competitivi pentru a face față acesteia.

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