UE vine cu reguli noi pentru investițiile chineze: Conținut local și transfer de tehnologie – Cum se îmbogățesc chinezii din subvențiile UE – Ungaria și Spania, capetele de pod ale Beijingului în UE

UE plănuiește să își înăsprească regulile privind investițiile străine, într-o încercare de a contracara firmele chineze care obțin avantaje din piața comună, deschisă, a blocului, scrie Financial Times (FT).

Noile reguli privind investițiile străine, care sunt încă în discuție la nivel de Comisie, fac parte dintr-o serie de propuneri pe care Executivul european le va prezenta luna viitoare.

Comisia Europeană are ca obiectiv întărirea bazei industriale a Europei și redresarea economiei europene, iar afluxul de produse ieftine din China, un efect secundar al noilor tarife americane, pune presiune suplimentară pe industrii precum oțelul și petrochimia, care deja se confruntă cu prețuri ridicate la energie și reguli de mediu excesive.

Un val de proiecte industriale chineze în Europa alimentează, de asemenea, temerea că Beijingul vrea să creeze noi dependențe pentru industriile europene și să-și sporească influența geopolitică – un obiectiv declarat al președintelui chinez Xi Jinping, mai arată FT. Noile investiții chineze sunt și o modalitate prin care companiile Beijingului pot ocoli eventuale tarife suplimentare ale UE asupra bunurilor chineze, având în vedere că producția va fi localizată în țări europene.

China, luată la țintă – UE vrea transfer de tehnologie pentru investițiile noi și muncitori locali

Comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné, a declarat pentru Financial Times că noile criterii ar trebui să „se asigure că investițiile străine nu merg doar în componente asamblate în afara Europei”, ci contribuie la „funcționarea întregului lanț valoric european”.

FT punctează că Séjourné, politician francez, a fost foarte influent în promovarea, în legislația UE – a unor cerințe de conținut local și a clauzelor „fabricat în Europa” – o dorință mai lungă a Franței. El a spus că regulile revizuite vor stipula că investitorii străini trebuie să angajeze muncitori locali și, „în anumite sectoare, precum bateriile”, să transfere know-how tehnologic.

„Trebuie să fie productiv pentru creșterea europeană și nu doar un punct de intrare pe piața europeană”, a punctat Séjourné.

El a adăugat că are „aceeași agendă” ca președintele american Donald Trump privind reindustrializarea, afirmând că „singura diferență este că noi vom folosi alte instrumente de politică industrială decât tarifele”.

„Ne protejăm piața, dar prefer să folosesc condiționarea (investițiilor străine directe) pentru a putea produce în Europa”, a explicat Séjourné, întrebat despre limitarea investițiilor în UE realizate de companiile chineze.

Fluxurile de investiții din China au crescut puternic în 2024 – O bună parte merg în Ungaria, cap de pod al Beijingului în UE

Un oficial UE a confirmat pentru FT că legislația nu va menționa China explicit, dar, având în vedere fluxurile de investiții din această țară spre UE, era clar asupra cui se concentrează de fapt măsurile.

Potrivit datelor Comisiei Europene, fluxurile de investiții străine directe din China către UE au crescut cu 80% până la 9,4 miliarde de euro în 2024, comparativ cu 2023.

Compania chineză CATL, producător de baterii cu tehnologie mai avansată decât orice rival european, a devenit un punct special de atenție, potrivit FT. După ce a deschis deja o fabrică de baterii pentru vehicule electrice în Germania, CATL construiește acum o uzină de 7 miliarde de euro în Ungaria și o facilitate de 4 miliarde de euro în Spania. În ianuarie, CATL a fost adăugată pe o listă neagră a Pentagonului cu companii considerate a avea legături cu armata chineză. Firma chineză a negat astfel de conexiuni.

Pentru construirea facilității din Spania, ca parte a unui joint-venture cu Stellantis, CATL vrea să aducă 2.000 de muncitori chinezi în regiunea Zaragoza. Fabrica ar urma să fie operată de 3.000 de angajați, în principal spanioli, dar unii sindicaliști estimează că, în linie cu politica guvernului chinez, compania va fi reticentă în a împărtăși cele mai valoroase secrete tehnologice ale sale.

Un oficial al guvernului spaniol a spus că Madridul sprijină ferm inițiativa UE de înăsprire a regulilor pentru investițiile străine, afirmând că măsura va „îmbunătăți securitatea economică și reziliența Europei și va asigura că investițiile străine directe creează valoare adăugată puternică, tehnologie și ocupare internă în statele europene”.

Cum se îmbogățesc chinezii din subvențiile UE

În ultimii ani, companiile chineze au făcut și investiții semnificative în proiecte de hidrogen din Germania, Spania și țările nordice.

Laurent Donceel, director al grupului industrial Hydrogen Europe, a spus că este greu de stabilit „gradul real de implicare” al companiilor chineze în sector, „deoarece este practic imposibil să identifici entitățile efectiv implicate”.

Regulile actuale, care prevăd că firmele ce accesează fonduri UE pentru hidrogen nu pot veni din China cu mai mult de 25% din componentele electrolizoarelor, sunt „ușor de ocolit”, a spus el.

Séjourné a declarat că noile reguli ar trebui să definească ce înseamnă „conținut local”, posibil pe baza codurilor vamale.

Martin Šebeňa, economist-șef la Central European Institute of Asian Studies, a spus că regulile mai stricte ar trebui să calmeze competiția dintre țările europene, mai ales cele din sudul, centrul și estul Europei, care au fost dornice să atragă investiții străine în anumite sectoare, promițând implicit libertate și lipsa intervențiilor.

În ceea ce privește sectorul vehiculelor electrice, economistul a notat că regulile mai stricte vor afecta și companiile japoneze și sud-coreene, care tradițional au construit legături mai puternice cu afacerile europene locale. Potrivit acestuia, firmele japoneze și coreene sunt mai susceptibile să respecte criteriile pe care Bruxelles-ul le va stabili.

Noile reguli vor fi făcute publice pe 10 decembrie, conform FT.

