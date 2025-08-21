Reguli noi pentru solicitanții de vize SUA. „Activitățile antiamericane” – motiv de refuz

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat că îi va evalua în privința antiamericanismului pe solicitanții de vize de muncă, studiu și imigrație în SUA.

Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS) le-au furnizat ofițerilor de imigrare noi orientări cu privire la modul de a acționa în cazurile în care solicitanții străini „susțin sau promovează ideologii sau activități antiamericane”, precum și „terorism antisemit”. „Activitățile antiamericane vor fi un factor negativ covârșitor în orice analiză discreționară”, a transmis USCIS. „Beneficiile Americii nu ar trebui să le fie acordate celor care disprețuiesc țara și promovează ideologii antiamericane”, a adăugat instituția, potrivit Agerpres.

Anunțul nu a definit „antiamericanismul”. Dar manualul de politici se referă la o secțiune a legii federale despre interzicerea naturalizării persoanelor care „se opun guvernului sau legii sau care favorizează forme totalitare de guvernare”. Textul complet menționează susținătorii comunismului sau regimurilor totalitare și persoanele care pledează pentru răsturnarea guvernului SUA și violența împotriva funcționarilor guvernamentali, printre altele.

USCIS a spus că a extins tipurile de cereri care presupun o verificare a rețelelor sociale, iar analizele pentru „activitate antiamericană” vor fi adăugate la acest control.

În aprilie, administrația americană a declarat că va începe să verifice conturile de pe rețelele sociale ale imigranților și solicitanților de viză pentru ceea ce a numit activitate antisemită. Avocații drepturilor omului și-au exprimat îngrijorări legate de libertatea de exprimare și de supraveghere.

Pe de altă parte, ambasada SUA la București anunţă că, începând cu 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, cei interesaţi pot solicita o nouă viză prin curierat.

Condiţiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:

Să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei

Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare

Să depună cererea în ţara de care aparţine ca cetăţean sau de reşedinţă

Să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil

„Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la Bucureşti.

