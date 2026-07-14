”Regulamentul metanului” sperie statele UE dependente de importurile de GNL. SUA avertizează că își vor redirecționa livrările spre Asia

Țările membre ale Uniunii Europene vor dezbate săptămâna aceasta impactul normelor comunitare privind emisiile de metan asupra importurilor de GNL și petrol și continuitatea aprovizionării cu energie a țărilor membre, transmite Bloomberg.

Începând din 2027, importurile de combustibili fosili în UE vor trebui să respecte cerințele de monitorizare, raportare și verificare care vizează reducerea emisiilor de metan. Până în 2030, importurile care depășesc un anumit prag de intensitate a emisiilor de metan se vor confrunta cu sancțiuni. Conform cadrului actual, companiile ar putea fi amendate cu până la 20% din cifra lor de afaceri anuală.

Reprezentanții guvernelor statelor membre vor discuta așa-numitul Regulament (UE) 2024/1787, care stabilește norme pentru măsurarea, monitorizarea, raportarea și reducerea semnificativă a emisiilor de metan în sectorul energetic al Uniunii Europene, la întâlnirea lor care va avea loc miercuri la Bruxelles.

Potrivit unui document consultat de Bloomberg, Irlanda, țara care deține președinția rotativă a UE până la sfârșitul acestui an, a solicitat statelor membre să ia în considerare ce îndrumări ar putea oferi Comisiei Europene „pentru a aborda preocupările legate de implementarea Regulamentului privind metanul”.

Țările exportatoare de GNL au amenințat cu stoparea livrărilor

Dezacordurile cu privire la acest regulament, care impune noi cerințe foarte costisitoare importatorilor de combustibili fosili, s-au intensificat după ce SUA, Qatar și alte țări producătoare de gaze au îndemnat blocul comunitar să revizuiască regulile, avertizând că acestea ar putea pune în pericol aprovizionarea cu energie.

Într-o scrisoare deschisă adresată liderilor UE, miniștrii energiei din SUA, Qatar, Nigeria și Algeria – toți furnizori de gaze către Europa – au cerut UE să suspende legea și să introducă „modificări specifice”.

„Importatorii au început deja procesul de achiziționare a petrolului și gazelor naturale care vor fi depozitate pentru livrare în 2027 și, în prezent, nu există o soluție pentru respectarea regulamentului”, se arată în scrisoare.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat în iunie la Forumul Global pentru Energie al Reuters, desfășurat la New York, că reglementările „nebunești” ale UE privind emisiile de metan vor face imposibil importul de GNL din SUA și de la celelate state exportatoare de gaze care au semnat scrisoarea.

El a avertizat că acest lucru pune în pericol țările UE: „Veți avea un risc semnificativ de pene de curent sau probleme cu încălzirea în iarna viitoare. Pur și simplu nu există niciun motiv pentru reglementarea asta”, a spus el.

Comisia Europeană somată să amâne implementarea noilor norme

Luna trecută, mai multe state membre, inclusiv Cehia, Slovacia, Belgia, Italia, Polonia și Suedia, au solicitat Comisiei Europene să analizeze, în regim de urgență, opțiuni pentru a reduce barierele în calea importurilor de petrol și gaze, inclusiv o amânare de trei ani a cerințelor privind emisiile de metan.

Președinția irlandeză a precizat că, după reuniunea ministerială de luna trecută, a aranjat o discuție ulterioară la care vor fi analizate reacțiile venite de la statele membre cu privire la regulament, înainte de viitoarele recomandări ale Comisiei Europene.

Această dezbatere are loc într-un moment în care UE încearcă să reducă prețurile energiei și să diversifice aprovizionarea, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al eforturilor de a pune capăt dependenței de energia rusească. De asemenea, discuțiile cu privire la emisiile de metan subliniază provocările cu care se confruntă blocul comunitar în extinderea standardelor sale de mediu la importurile din țările terțe și impunerea Green Deal-ului la nivel planetar.

Exporturile de petrol și GNL se vor îndrepta spre Asia

Începând din 2027, importurile de combustibili fosili în UE vor trebui să respecte cerințele de monitorizare, raportare și verificare care vizează reducerea emisiilor de metan. Până în 2030, importurile care depășesc un anumit prag de intensitate a emisiilor de metan se vor confrunta cu sancțiuni. Conform cadrului actual, companiile ar putea fi amendate cu până la 20% din cifra lor de afaceri anuală.

SUA, care au devenit cel mai mare furnizor de gazele lichefiate al Europei, au avertizat că livrările sale se vor reorienta către alte țări dacă blocul comunitar refuză să relaxeze regulamentul.

La reuniunea ministerială care a avut loc luna trecută, Comisia a refuzat să revizuiască regulamentul, oferind recomandări neobligatorii care ar limita amenzile pentru companiile care nu se pot conforma.

Însă pentru sectorul industrial, orientările promise de UE nu sunt suficiente. Companiile din sectoarele chimiei, petrolului, gazelor și comerțului cu energie au solicitat în ultimele luni amânarea regulamentului, avertizând că importatorii riscă să fie sancționați. O principală problemă este cea legată de procedurile de verificare a respectării regulamentului, în condițiile în care sunt prea puține protocoale recunoscute și organisme de verificare.

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