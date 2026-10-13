Regulamentul Programului AGILE, adoptat – 115 mil. euro pentru inovare rapidă în domeniul apărării

Regulamentului de instituire a unui program pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE), care va aduce tehnologia de apărare disruptivă din laborator pe teren cu o viteză record.

Noul instrument de finanțare, în valoare de 115 milioane euro va oferi sprijin specific întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv întreprinderilor nou-înființate și celor în curs de extindere, pentru a dezvolta soluții inovatoare de apărare și pentru a sprijini adoptarea acestora, explică reprezentanța din România a Comisiei Europene.

AGILE răspunde acestei nevoi oferind actorilor inovatori mai mici sprijinul și rapiditatea de care au nevoie pentru a aduce soluții promițătoare de apărare forțelor armate. În practică, programul va sprijini startup-urile și inovatorii din domeniul tehnologiei printr-o finanțare mai rapidă și mai flexibilă și va permite implementarea inovațiilor cât mai rapid posibil.

Detaliile Programului AGILE

Programul va funcționa cu un timp de acordare fără precedent de doar patru luni și pentru ca tehnologiile să ajungă la forțele de apărare între 1-3 ani.

Acesta va sprijini între 20 și 30 de proiecte, oferind o finanțare de până la 100 % pentru toate costurile eligibile.

Pentru a facilita inovarea rapidă, finanțarea va permite, de asemenea, întreprinderilor să solicite retroactiv cheltuielile declarate cu până la trei luni înainte de încheierea cererii de candidaturi.

Programul de lucru va acoperi două tipuri principale de activități: dezvoltarea bazată pe misiuni a produselor și tehnologiilor disruptive din domeniul apărării și livrarea pe piață, ajutând soluțiile de apărare să ajungă pe piețele reale.

AGILE a fost adoptată în timp record, în mai puțin de șapte luni de la prezentarea propunerii de către Comisie în martie 2026.

Războiul Rusiei în Ucraina a demonstrat că succesul pe câmpul de luptă se bazează pe noi tehnologii, de la drone și sisteme autonome la artificiale. Capacitatea Europei de a dezvolta, testa și implementa noi tehnologii și soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor în săptămâni sau luni, mai degrabă decât în ani, este acum în curs de testare.

Etapele următoare

Se preconizează că programul AGILE va deveni pe deplin operațional de la începutul anului 2027. În prezent, Comisia pregătește punerea în aplicare a programului, care va fi monitorizată și evaluată de Consiliu și de Parlamentul European.

Contextul

AGILE completează instrumentele existente ale UE care sprijină inovarea și dezvoltarea industrială în domeniul apărării, inclusiv:

Fondul european de apărare (FEA)

Schema UE de inovare în domeniul apărării (EUDIS),

Programul privind industria europeană de apărare (EDIP)

Consiliul European pentru Inovare (CEI).

Împreună, aceste instrumente oferă sprijin în diferite etape ale ciclului de inovare în domeniul apărării, de la cercetare și dezvoltare până la extinderea și adoptarea soluțiilor inovatoare. Având în vedere că entitățile din Ucraina și din țările AELS-SEE sunt, de asemenea, eligibile să participe, AGILE va contribui la reunirea unei game mai largi de expertiză și experiență în inovarea în domeniul apărării.

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